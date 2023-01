NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių balsavime – gera žinia Saboniui

Sakramento „Kings“ krepšininkas rikiuojasi dešimtoje vietoje su kiek daugiau nei 686 tūkst. balsų.

Balsavime ir toliau lyderio pozicijos neapleidžia LeBronas Jamesas, kurio sąskaitoje daugiau nei 6,5 mln. balsų.

Tuo tarpu Rytų konferencijoje daugiausiai balsų turinčio žaidėjo vardą Kevinas Durantas užleido Gianniui Antetokounmpo. Graiko sąskaitoje – 5,97 mln. balsų.

Jei balsavimas baigtųsi dabar, Vakarų konferencijos starto penketą sudarytų L.Jamesas, Nikola Jokičius, Anthony Davisas, Stephenas Curry ir Luka Dončičius.

Tuo tarpu Rytų konferencijoje startuotų G.Antetokounmpo, K.Durantas, Jaysonas Tatumas, Kyrie Irvingas ir Donovanas Mitchellas.

„Visų žvaigždžių“ rungtynės įvyks vasario 19 dieną Jutoje.

Lakers' LeBron James and Bucks' Giannis Antetokounmpo lead in the NBA's third and final fan voting update for the All-Star Game: pic.twitter.com/5NfWF2WbHs