NBA „Visų žvaigždžių“ mače – Sabonio rekordas ir istorinis „Celtics“ žvaigždės pasiekimas

Nugalėtojų gretose buvo ir trečią sykį „Visų žvaigždžių“ rungtynėse karjeroje žaidęs Domantas Sabonis. Lietuvis per 11 minučių pelnė 6 taškus (3/4 dvit), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir padarė dvi klaidas.

Per ankstesnius du pasirodymus „Visų žvaigždžių“ rungtynėse D. Sabonis buvo pelnęs po du taškus, tad šiandien aukštaūgis pasiekė asmeninį rekordą.

Šio vakaro komandas sudarė šie dvyliktukai, kuriuos Gianns ir L. Jamesas pasirinko prieš prasidedant rungtynėms:

