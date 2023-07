NBA vasaros lygoje sužibėjo „Žalgirį“ dominantis puolėjas

Nors „Hawks“ rezultatu 76:80 nusileido Sakramento ekipai, tačiau Atlantos krepšininkų puikiai pasirodė B. Manekas. Krepšininkas per 18 minučių pelnė 17 taškų (6/11 dvit., 5/10 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir triskart suklydo.

Primename, kad basketnews.lt žurnalistas Donatas Urbonas mėnesio pradžioje pranešė, kad „Žalgiris“ yra arti susitarimo su 24-erių puolėju.

206 cm ūgio B. Manekas praėjusį sezoną pabaigė Bursos „Tofaš“ komandoje, kurioje žaidė kartu su Artūru Milakniu.

