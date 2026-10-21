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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA sezono starte – įspūdingas „Pistons“ sugrįžimas ir 38 George'o taškai

2026-10-21 07:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 07:06
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Naujasis NBA sezonas prasidėjo įspūdinga Detroito „Pistons“ pergale.

Pistons | Scanpix nuotr.

Naujasis NBA sezonas prasidėjo įspūdinga Detroito „Pistons“ pergale.

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Didžiulį deficitą panaikinę Detroito krepšininkai namuose 121:113 palaužė Bostono „Celtics“ ekipą.

Trečiojo kėlinio pradžioje „Pistons“ atsiliko net 50:72, tačiau sugebėjo atsitiesti ir išplėšti pergalę.

Vienu svarbiausių pergalės kalvių tapo pirmoje rungtynių pusėje apskritai nežaidęs Javonte Greenas. Nuo atsarginių suolo pakilęs puolėjas pelnė 19 taškų ir pataikė penkis tritaškius.

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Detroito lyderis Cade'as Cunninghamas pridėjo 22 taškus ir 8 rezultatyvius perdavimus.

Tuo metu Bostono gretose įspūdingai debiutavo Paulas George'as, kuris surinko net 38 taškus.

Tai rezultatyviausias debiutas „Celtics“ klubo istorijoje.

Devynis kartus NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs puolėjas vasarą į Bostoną persikėlė iš Filadelfijos „76ers“ per mainus, kuriuose į kitą pusę išvyko Jaylenas Brownas.

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Rungtynių pradžioje atrodė, kad P. George'o debiutas bus pažymėtas užtikrinta pergale.

Trečiojo kėlinio pradžioje veteranas per mažiau nei minutę pataikė tris tritaškius, o „Celtics“ pranašumas išaugo iki 22 taškų – 72:50.

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Vis dėlto Detroito krepšininkai nepalūžo ir iki ketvirtojo kėlinio sumažino atsilikimą iki šešių taškų.

Lemiamame ketvirtyje iniciatyvą perėmė šeimininkai.

J. Greenas pataikė tritaškį, išvedusį „Pistons“ į priekį, Jalenas Durenas pridėjo dvitaškį su pražanga, o Duncanas Robinsonas smeigė dar vieną tolimą metimą.

Likus žaisti 5 minutes ir 10 sekundžių Detroito ekipa jau pirmavo 107:99.

Galutinai rungtynių baigtį nulėmė dar vienas J. Greeno tritaškis, po kurio „Pistons“ persvara išaugo iki 13 taškų. 

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Po 2025 metų gegužę patirtos Achilo sausgyslės traumos į pirmąjį visavertį sezoną sugrįžtantis Jaysonas Tatumas rungtyniavo nesėkmingai. Puolėjas pelnė 13 taškų, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, tačiau pataikė vos 6 metimus iš 23.

Nugalėtojų gretose J. Durenas surinko 22 taškus ir atkovojo 9 kamuolius, o D. Robinsonas pridėjo 21 tašką, pataikydamas 5 tritaškius iš 9.

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Ausaras Thompsonas prie pergalės prisidėjo 11 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.

Bostono ekipoje po 17 taškų pelnė Derrickas White'as ir Paytonas Pritchardas.

„Pistons“: Jalenas Durenas (8/13 dvit., 9 atk. kam.) ir Cade Cunninghamas (7/12 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 5 kld.) po 22, Duncanas Robinsonas 21 (5/9 trit.), Javonte Greenas 19 (5/8 trit., 4 atk. kam.), Ausaras Thompsonas 11 (4/7 dvit., 11 atk. kam., 5 rez. perd.), Isaiahas Joe 8 (2/7 trit.), Johnas Collinsas (5 atk. kam.) ir Paulas Reedas (6 atk. kam.) po 6, Kevinas Huerteris (1/4 trit.) ir Danissas Jenkinsas po 3.

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„Celtics“: Paulas George 38 (5/9 dvit., 7/12 trit., 5 atk. kam., 5 per. kam.), Derrickas White (4/6 dvit., 3/7 trit., 8 rez. perd., 4 kld.) ir Paytonas Pritchardas (2/5 trit., 4 atk. kam.) po 17, Jaysonas Tatumas 13 (6/16 dvit., 0/7 trit., 4 atk. kam., 11 rez. perd.), Samas Hauseris 11 (3/5 trit., 4 atk. kam.), Bayloras Scheiermanas 8, Mitchellas Robinsonas 4, Neemias Queta 3 (4 atk. kam.), Luka Garza 2.

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