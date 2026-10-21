NBA sezono starte – įspūdingas „Pistons“ sugrįžimas ir 38 George'o taškai

Didžiulį deficitą panaikinę Detroito krepšininkai namuose 121:113 palaužė Bostono „Celtics“ ekipą.
Trečiojo kėlinio pradžioje „Pistons“ atsiliko net 50:72, tačiau sugebėjo atsitiesti ir išplėšti pergalę.
Vienu svarbiausių pergalės kalvių tapo pirmoje rungtynių pusėje apskritai nežaidęs Javonte Greenas. Nuo atsarginių suolo pakilęs puolėjas pelnė 19 taškų ir pataikė penkis tritaškius.
Detroito lyderis Cade'as Cunninghamas pridėjo 22 taškus ir 8 rezultatyvius perdavimus.
Tuo metu Bostono gretose įspūdingai debiutavo Paulas George'as, kuris surinko net 38 taškus.
Tai rezultatyviausias debiutas „Celtics“ klubo istorijoje.
Devynis kartus NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs puolėjas vasarą į Bostoną persikėlė iš Filadelfijos „76ers“ per mainus, kuriuose į kitą pusę išvyko Jaylenas Brownas.
Rungtynių pradžioje atrodė, kad P. George'o debiutas bus pažymėtas užtikrinta pergale.
Trečiojo kėlinio pradžioje veteranas per mažiau nei minutę pataikė tris tritaškius, o „Celtics“ pranašumas išaugo iki 22 taškų – 72:50.
Vis dėlto Detroito krepšininkai nepalūžo ir iki ketvirtojo kėlinio sumažino atsilikimą iki šešių taškų.
Lemiamame ketvirtyje iniciatyvą perėmė šeimininkai.
J. Greenas pataikė tritaškį, išvedusį „Pistons“ į priekį, Jalenas Durenas pridėjo dvitaškį su pražanga, o Duncanas Robinsonas smeigė dar vieną tolimą metimą.
Likus žaisti 5 minutes ir 10 sekundžių Detroito ekipa jau pirmavo 107:99.
Galutinai rungtynių baigtį nulėmė dar vienas J. Greeno tritaškis, po kurio „Pistons“ persvara išaugo iki 13 taškų.
Po 2025 metų gegužę patirtos Achilo sausgyslės traumos į pirmąjį visavertį sezoną sugrįžtantis Jaysonas Tatumas rungtyniavo nesėkmingai. Puolėjas pelnė 13 taškų, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, tačiau pataikė vos 6 metimus iš 23.
Nugalėtojų gretose J. Durenas surinko 22 taškus ir atkovojo 9 kamuolius, o D. Robinsonas pridėjo 21 tašką, pataikydamas 5 tritaškius iš 9.
Ausaras Thompsonas prie pergalės prisidėjo 11 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Bostono ekipoje po 17 taškų pelnė Derrickas White'as ir Paytonas Pritchardas.
„Pistons“: Jalenas Durenas (8/13 dvit., 9 atk. kam.) ir Cade Cunninghamas (7/12 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 5 kld.) po 22, Duncanas Robinsonas 21 (5/9 trit.), Javonte Greenas 19 (5/8 trit., 4 atk. kam.), Ausaras Thompsonas 11 (4/7 dvit., 11 atk. kam., 5 rez. perd.), Isaiahas Joe 8 (2/7 trit.), Johnas Collinsas (5 atk. kam.) ir Paulas Reedas (6 atk. kam.) po 6, Kevinas Huerteris (1/4 trit.) ir Danissas Jenkinsas po 3.
„Celtics“: Paulas George 38 (5/9 dvit., 7/12 trit., 5 atk. kam., 5 per. kam.), Derrickas White (4/6 dvit., 3/7 trit., 8 rez. perd., 4 kld.) ir Paytonas Pritchardas (2/5 trit., 4 atk. kam.) po 17, Jaysonas Tatumas 13 (6/16 dvit., 0/7 trit., 4 atk. kam., 11 rez. perd.), Samas Hauseris 11 (3/5 trit., 4 atk. kam.), Bayloras Scheiermanas 8, Mitchellas Robinsonas 4, Neemias Queta 3 (4 atk. kam.), Luka Garza 2.
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