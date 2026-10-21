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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jameso ir Browno debiutas pažymėtas pergale prieš NBA čempionus

2026-10-21 07:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 07:01
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NBA čempionų titulą ginanti Niujorko „Knicks“ naująjį sezoną pradėjo nesėkme.

Jamesas | Scanpix nuotr.

NBA čempionų titulą ginanti Niujorko „Knicks“ naująjį sezoną pradėjo nesėkme.

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Namų arenoje čempionų žiedus atsiėmę Niujorko krepšininkai 100:106 nusileido tarpsezoniu gerokai sustiprėjusiai Filadelfijos „76ers“ ekipai.

Nugalėtojams 28 taškus pelnė Tyrese'as Maxey, o pirmąsias rungtynes po mainų iš Bostono „Celtics“ sužaidęs Jaylenas Brownas pridėjo 19 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus.

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Istorinį 24-ąjį NBA sezoną pradėjęs LeBronas Jamesas per savo debiutą Filadelfijos klube surinko 14 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

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Svariai prie pergalės prisidėjo ir Joelis Embiidas, kurio sąskaitoje – 13 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 6 rezultatyvūs perdavimai.

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Prieš rungtynes „Madison Square Garden“ arenoje vyko iškilminga ceremonija, kurios metu „Knicks“ žaidėjams buvo įteikti NBA čempionų žiedai, o į arenos palubes iškelta čempionų vėliava.

„Džiaugsmas, kurį šis miestas patyrė vasarą, buvo neįtikėtinas. Labai norėtume tai pakartoti“, – į sirgalius kreipėsi Niujorko ekipos lyderis Jalenas Brunsonas.

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Vis dėlto šventinės nuotaikos aikštėje ilgai neišsilaikė.

Pirmajame kėlinyje ir antrojo ketvirčio pradžioje „Knicks“ buvo įgijusi dviženklę persvarą, tačiau Filadelfijos ekipa iki ilgosios pertraukos sumažino atsilikimą iki 54:58.

Lemiamas lūžis įvyko trečiojo kėlinio pabaigoje, kai „76ers“ surengė spurtą 11:0.

Jį paskutinę ketvirčio sekundę tritaškiu užbaigė J. Brownas, išvesdamas svečius į priekį 83:76.

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Ketvirtojo kėlinio pradžioje T. Maxey rezultatyvus išpuolis su pražanga padidino Filadelfijos pranašumą iki 87:78.

Vis dėlto šeimininkai nepasidavė. Po Karlo-Anthony Townso tritaškio skirtumas sumažėjo iki minimumo – 95:96.

Tačiau svarbiu tolimu metimu atsakė J. Embiidas, o „76ers“ išsaugojo pranašumą ir iškovojo pirmąją sezono pergalę.

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„Knicks“ gretose J. Brunsonas pelnė 21 tašką, tačiau pataikė vos 6 metimus iš 19.

K. Townsas surinko 19 taškų ir atkovojo 12 kamuolių.

Niujorko ekipa rungtynėse realizavo tik 37 proc. metimų iš žaidimo ir 33,3 proc. tritaškių.

Filadelfijos atsarginių žaidėjų indėlis taip pat buvo svarbus. Anfernee Simonsas pataikė tris tritaškius, o Kentaviousas Caldwellas-Pope'as pridėjo dar du.

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Praėjusio sezono atkrintamosiose „Knicks“ antrajame etape užtikrintai eliminavo Filadelfijos klubą, tačiau vasarą „76ers“ gerokai sustiprino sudėtį.

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 21 (5/16 dvit., 5 atk. kam.), Karl-Anthony Townsas 19 (3/5 dvit., 3/4 trit., 12 atk. kam., 4 kld.), Joshas Hartas 14 (3/5 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam.), Andre Drummondas 12 (5/13 dvit., 14 atk. kam., 4 rez. perd.), OG Anunoby 10 (1/9 trit., 5 atk. kam.), Jose Alvarado 8, Landry Shametas 5 (1/4 trit., 4 rez. perd.), Mikalas Bridgesas (2/6 dvit.) ir Jordanas Clarksonas po 4, Milesas McBride 3.

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„76ers“: Tyrese Maxey 28 (7/10 dvit., 2/9 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Jaylenas Brownas 19 (5/10 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.), LeBronas Jamesas 14 (5/10 dvit., 9 atk. kam., 7 rez. perd.), Joelas Embiidas (2/8 dvit., 2/7 trit., 11 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.) ir Anfernee Simonsas (3/8 trit.) po 13, Kentavious Caldwell-Pope 10 (2/6 trit., 4 atk. kam.), VJ Edgecombe 9 (4/7 dvit., 4 atk. kam.).

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