Dešimtyje žaisti likęs „Atletico“ rungtynes su „Stuttgart“ baigė lygiosiomis

Jamie Lewelingas sužaidus pusvalandį suklaidinęs varžovą nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos išvedė „Stuttgart“ į priekį 1:0.
Julianas Alvarezas antrojo kėlinio pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu uždarė perdavimą ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.
Mortenas Hjulmandas sužaidus valandą buvo nubaustas raudona kortele ir „Atletico“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
J. Alvarezas pelnė savo pirmąjį įvartį šiame sezone visuose turnyruose.
„Stuttgart“ po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 7 taškus ir šiuo metu rikiuojasi trečioje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Atletico“ su 4 taškais žengia penkioliktas.
Highlights via DasFootball
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