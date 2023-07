NBA pristatė naują sezono turnyrą, debiutuosiantį lapkričio mėnesį

Naujosios metinės varžybos prasidės lapkričio 3 d. grupėmis ir tęsis iki gruodžio 9 d., kai bus žaidžiamos čempionato rungtynės.

Grupių etape dalyvaus visos 30 NBA komandų, o kiekviena komanda bus suskirstyta į tris grupes po penkias komandas Rytų ir Vakarų konferencijose. Pasak NBA, visos komandos į savo grupes buvo suskirstytos atsitiktine tvarka pagal 2022-23 m. reguliariojo sezono pergalių ir pralaimėjimų rekordus.

A grupė: Filadelfijos „76ers“, Klivlando „Cavaliers“, Atlantos „Hawks“, Indianos „Pacers“, Detroito „Pistons“.

B grupė: Milvokio „Bucks“, Niujorko „Knicks“, Majamio „Heat“, Vašingtono „Wizards“, Šarlotės „Hornets“

C grupė: Bostono „Celtics“, Bruklino „Nets“, Toronto „Raptors“, Čikagos „Bulls“, Orlando „Magic“

A grupė: Memfio „Grizzlies“, Fynikso „Suns“, Los Andželo „Lakers“, Jutos „Jazz“, Portlando „Trail Blazers“

B grupė: Denverio „Nuggets“, Los Andželo „Clippers“, Naujojo Orleano „Pelicans“, Dalaso „Mavericks“, Hiustono „Rockets“.

C grupė: Sakramento „Kings“, „Golden State Warriors“, Minesotos „Timberwolves“, Oklahoma Sičio „Thunder“, San Antonijo „Spurs“.

Kiekviena komanda grupės etape sužais po ketverias rungtynes, kurias sudarys dvejos rungtynės namuose ir dvejos išvykoje, pranešė lyga.

Į atkrintamųjų varžybų etapą pateks geriausią rezultatą kiekvienoje grupėje pasiekusi komanda ir dvi „laukinės kortos“ komandos. „Laukines kortas“ gaus kiekvienos konferencijos komanda, kuri grupės varžybas baigė su geriausiu rezultatu, bet savo grupėje užėmė antrąją vietą.

Atkrintamųjų varžybų etapas bus vienkartinis, jį gruodžio 4-5 d. surengs geriausią rezultatą grupėse pasiekusios komandos.

