NBA pertraukėlės metu šalia aikštės susmuko „Thunder“ bokštas

Trumpam sąmonę praradusiam aukštaūgiui klubo personalas greitai atvežė neįgaliojo vežimėlį, bet aukštaūgis pats pakilo nuo žemės bei patraukė link rūbinės.

Laimei, „Trail Blazers“ gydytojai apsaugojo sportininką rimtų medicininių problemų. Per likusį varžybų laiką „Thunder“vertėsi be jo, o artimiausiomis dienomis žada išsamiau įvertinti jo sveikatos būklę.

Kongo Respublikoje gimęs krepšininkas šį sezoną pradėjo Memfio „Grizzlies“ gretose, o persikėlęs į „Thunder“ sužaidė tik keturis mačus, kur per 6 minutes renka 0,5 taško ir atkovoja po 1 atšokusį kamuolį.

„Thunder“ ekipa pastarąsias rungtynes laimėjo 128:120.

BREAKING: Bismack Biyombo collapsed & fell on his back on the Oklahoma City Thunder sideline & had to be helped back into his feet & to the locker room.



Prayers up for Biyombo! 🙏 pic.twitter.com/6rru9SIggh