NBA pasaulis pasigavo lietuviško podkasto ištrauką: „Greenas kaip beždžionė šokinėjo ant Domanto Sabonio“

Naujausioje tinklalaidėje K. Tiškevičius, apžvelgdamas daug atgarsių sukėlusį Draymondo Greeno nesportinį elgesį prieš Domantą Sabonį, sakė:

„Kas nutiko vakar Sakramente, kai Draymondas Greenas kaip beždžionė šokinėjo ant Domanto Sabonio. Jeigu norite čia įžvelgti rasizmą, čia yra jūsų asmeninės problemos. Čia yra baisus atvejis. Po to jis (Greenas) pasakojo, kad man „sulaikė“ koją, aš jos neturėjau kur pastatyti ir aš nukritau. Ne, tu spyrei žmogui į šonkaulius ir dar palaikei. Gyvulių gyvulys“, – Basketnews.lt podkaste kalbėjo vedėjas.

Šia ištrauka pasidalino JAV žiniasklaidos gigantai.

JAV į panašius pasisakymus reaguojama labai jautriai

K. Tiškevičius savo Instagram paskyroje išplatino atsiprašymą.

„Apgailestauju dėl to, kaip nuskambėjo ši frazė. Neturėjau jokių intencijų kažką įžeisti. Mano retorikoje niekada nebuvo jokios kalbos apie rasę. Kalbėjau tik apie žaidimą. Atsiprašau visų, ką mano žodžiai įžeidė.“

Lithuanian basketball host under fire after calling Draymond Green ‘monkey’ and ‘real animal’: https://t.co/ahX5q5uR02