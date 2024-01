NBA – Paryžiuje: per vėlai prabudę „Nets“nusileido „Cavaliers“ krepšininkams

Šiame mače pergalę rezultatu 111:102 (26:16, 28:18, 24:24, 33:44) šventė Klivlando krepšininkai, kurie pratęsė pergalių seriją iki keturių paeiliui.

„Cavaliers“ atstovai kur kas sėkmingiau startavo ir jau pirmajame kėlinyje po atkarpos 10-0 turėjo dviženklį pranašumą (16:4).

Pirmoje rungtynių dalyje labai patogiai besijautę Klivlando krepšininkai tiesiog dominavo ir antrajame kėlinyje jau triuškino oponentus (54:32).

Didžiausias skirtumas tarp komandų buvo fiksuotas trečiajame kėlinyje, kada jis siekė net 26 taškus (60:34).

Įdomu tai, kad dar ketvirto kėlinio pradžioje ekipas skyrė 20 taškų (78:58), bet tai nesumažino Bruklino klubo noro kovoti. Pastarasis greitai nurėžė deficitą perpus (80:70) ir netgi priartėjo iki vienaženklio atstumo (91:84).

Vis dėlto, tritaškis ir du baudų metimai vėl leido Klivlando komandai lengviau kvėpuoti (99:87). Po šio momento varžovams intrigos atkurti jau nepavyko, nors skirtumas dar šiek tiek ir sumenko – 111:102.

Bruklino ekipa nesulaikė įspūdingai žaidusio Donovano Mitchello, kuris per 41 minutę suvertė net 45 taškus, atkovojo 12 atšokusių, perėmė 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, padarė 7 klaidas ir kartą prasižengė.

Tiesa, rungtynių nebaigė Tristanas Thompsonas, kuris pastūmė Nicą Claxtoną ir buvo išvarytas iš aikštės, o „Nets“ aukštaūgiui skirta techninė pražanga.

Rungtynes stebėjo praeities futbolo žvaigždės Davidas Beckhamas ir NBA čempionas Tony Parkeris.

Another angle of Tristan Thompson and Nic Claxton going at it in Paris