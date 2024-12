NBA nubaudė teisėjus užsipuolusį „Celtics“ trenerį

Incidentas įvyko ketvirtadienį po „Celtics“ pralaimėjimo Čikagos „Bulls“ komandai.

Po finalinio švilpuko J.Mazzulla priėjo prie aikštės vidurio ir įsivėlė į konfliktą su teisėju Justinu Van Duyne'u, kuris ketvirtajame kėlinyje buvo skyręs J.Mazzullai techninę pražangą.

36-erių specialistą teko sulaikyti trenerių štabui, o vėliau jis buvo palydėtas į rūbinę. Po rungtynių J.Mazzulla juokavo, kad tiesiog norėjo teisėjui palinkėti linksmų Kalėdų.

J. Van Duyne ketvirtajame kėlinyje taip pat skyrė techninę pražangą „Celtics“ žaidėjui Jaylenui Brownui.

Joe Mazzulla was heated at a ref at the end of the Celtics game pic.twitter.com/HGEb7SBCnV