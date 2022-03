NBA mače Toronte – žiūrovų evakuacija dėl gaisro

Vykstant antrajam kėliniui buvo pastebėta, kad užsidegė vienas iš arenos garsiakalbių. Iš pradžių kilo nedidelė panika, bet krepšininkai dar kurį laiką buvo ant parketo.

Pacers-Raptors has been suspended after a speaker caught fire. Everyone has been asked to evacuate Scotiabank Arena. pic.twitter.com/LjQzfDWCos

The Pacers-Raptors game in Toronto was suspended and the arena was evacuated due to smoke.



The fire chief declared no threat to public safety. pic.twitter.com/sci7Nyi3LB