32 metų centras nubaustas dėl draudžiamų medžiagų vartojimo. Jo kraujyje rasta ibutamoreno – augimo stimuliatoriaus, taip pat – ligandrolo, kuris skatina raumenų jėgos augimą.

T. Thompsonas šiame sezone renka 3,8 taško ir atkovoja 3,9 kamuolio.

Breaking: Tristan Thompson has been suspended for 25 games for violating the NBA/NBPA's anti-drug program, the league announced. pic.twitter.com/ULXjE7SFjy