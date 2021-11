NBA čempionate – itin sunkūs išbandymai „Mavericks“ komandai 

Dalaso krepšininkai pastaruoju metu rungtyniauja sėkmingai. Jie iškovojo keturias pergales per pastarąsias penkerias rungtynes. „Mavericks“ iš viso laimėjo aštuonis mačus iš dvylikos ir Vakarų konferencijoje užima ketvirtąją vietą.

Praėjusioje dvikovoje su „San Antonio Spurs“ K. Porzingis sužaidė geriausią sezono ir vieną efektyviausių karjeros mačų. Jis pelnė net 32 taškus, atkovojo 7 kamuolius, blokavo 3 metimus. Tąkart blizgėjo ir L. Dončičius. Jis irgi įmetė 32 taškus, be to, atliko 15 rezultatyvių perdavimų, sugriebė 12 kamuolių. „Mavericks“ šventė pergalę 123:103. Latvis vidutiniškai renka 17,9 taško. Tai antras rezultatas komandoje. Be to, aukštaūgis atkovoja 7,4 kamuolio, blokuoja 1,6 metimo, padaro tik 1,4 klaidos. Jo tritaškių taiklumas šoktelėjo iki 30 proc. L. Dončičius pelno 25,1 taško, bet suklysta 4,2 karto.

Dalaso klubo akistata su „Clippers“ vyks sekmadienį palankiu laiku Lietuvos žiūrovams. Šias rungtynes nuo 22.30 val. tiesiogiai rodys „TV3 Sport“ ir TV6 kanalai bei naujos kartos televizija „Go3“.

„Clippers“ labai prastai pradėjo pirmenybes, kai laimėjo tik vieną mačą iš penkių. Tačiau paskui Los Andželo krepšininkai triumfavo septyneriose iš aštuonerių rungtynių. Dabar „Clippers“ ekipa, kuri verčiasi be traumuoto lyderio Kawhi Leonardo, turi aštuonias pergales, penkias nesėkmes ir Vakaruose žengia šeštojoje pozicijoje.

Iš K. Leonardo estafetės lazdelę sėkmingai perėmė Paulas George‘as. Jis tapo akivaizdžiu komandos lyderiu – pelno 26,4 taško. „Mavericks“ su „Clippers“ aiškinosi santykius praėjusio čempionato pirmajame atkrintamųjų varžybų etape. Tuomet seriją dramatiškai 4:3 laimėjo Los Andželo klubas.

Kiti „Mavericks“ varžovai šią savaitę „Suns“ (9 pergalės, 3 pralaimėjimai; 2 vieta) bei „Nuggets“ (9, 4; 3 vieta) rikiuojasi tarp pirmaujančių Vakarų konferencijos ekipų. „Suns“ laimėjo net aštuonias dvikovas iš eilės. Šiuo metu tai ilgiausia pergalių serija lygoje.

„TV3 Sport“ kanalas ir naujos kartos televizija „Go3“ nuo lapkričio 16 iki 21 dienomis transliuos septynerias NBA rungtynes.

Transliacijų tvarkaraštis:

lapkričio 16 d.

3.00 val. „Mavericks“ – „Nuggets“;

lapkričio 17 d.

2.30 val. „Nets“ – „Warriors“;

lapkričio 18 d.

2.30 val. „Bucks“ – „Lakers“;

lapkričio 19 d.

4.00 val. „Nuggets“ – „76ers“;

lapkričio 20 d.

5.00 val. „Suns“ – „Mavericks“;

lapkričio 21 d.

00.00 val. „Knicks“ – „Rockets“,

22.30 val. „Clippers“ – „Mavericks“ (ir TV6).