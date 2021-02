NBA apžvalgininkas: lyga „Visų žvaigždžių“ mače norėjo ne Sabonio, o „Heat“ lyderio

Priminsime, kad lietuvis per pagrindinį balsavimą nepateko į savaitgalio mačą, paskui jo nepasirinko ir treneriai. Tačiau traumą patyrus Kevinui Durantui jo vieta atiteko būtent D. Saboniui.

Tačiau NBA apžvalgininkas Ethanas Skolnickas, kuris palaiko artimą ryšį su Majamio „Heat“ klubu prasitarė, kad lygos pirmasis pasirinkimas tikrai nebuvo lietuvis.

Pasak jo, rungtynėse turėjo atsidurti būtent „Heat“ lyderis Jimmy Butleris, bet jis pats atsisakė kvietimo.

To priežastis, kad savaitgalyje nebus jo komandos draugo Bamo Adebayo. Pastarasis šiemet žaidžia puikų sezoną ir per mačą vidutiniškai pelno 19,6 taško, sugriebia po 9,6 atšokusio kamuolio bei atlieka po 5,5 rezultatyvaus perdavimo.

„Jis pasakė, kad nedalyvaus, nebent dalyvauti galės ir B. Adebayo“, – tinklalaidėje „Five on the Floor“ sakė E. Skolnickas.

Jimmy Butler declined being Kevin Durant’s All-Star replacement because his teammate Bam Adebayo wasn’t an All-Star too ❤️



Remember when people said Jimmy was a bad teammate?! 😧



Thoughts? pic.twitter.com/At1CO2X14E