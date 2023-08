Naujas projektas – žymūs Lietuvos paralimpiečiai negalią keis supergalia

„Siekiame parodyti, kad žmonės su negalia nėra silpnoji visuomenės grandis. Dažnai net atvirkščiai – jie yra ypatingai stiprios savo vidumi ir talentingos asmenybės, kurioms realizuoti save trukdo visuomenėje vis dar gajūs klaidingi stereotipai, kad žmogaus su negalia reikia gailėti ir jį palikti ramybėje.

Naujo projekto tikslas – keisti šį požiūrį. Didelė projekto veiklų dalis bus orientuota į jaunąją kartą, kuri yra Lietuvos ateitis. Edgaras, Oksana ir Raimeda yra nuostabūs sportininkai ir ryškios asmenybės, kurios, neabejoju, įkvėps siekti daugiau“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, sportuojantys vaikai su negalia sudaro vos 0,4 procento visų sportuojančių vaikų Lietuvoje. Tik septyniose iš beveik tūkstančio Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų fizinė aplinka buvo visiškai pritaikyta negalią turintiems asmenims. Be to, mokykloms labai trūksta švietimo pagalbos specialistų, kurie per pamokas padėtų vaikams, turintiems negalią.

Projekto metu sportininkai ne tik lies prakaitą siekdami medalių Lietuvai. Jie įsipareigoja dalintis savo įkvepiančia patirtimi su moksleiviais ir suaugusiais visoje Lietuvoje. Jau rugsėjį sportininkai pradės lankyti Lietuvos mokyklas ir pasakos vaikams savo gyvenimo ir kelio paralimpiniame sporte istorijas, supažindins su paralimpinio judėjimo vertybėmis, aiškins sporto svarbą.

„Pati iki dešimtos klasės mokiausi bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje, dėl silpno regėjimo, negalėjau lankyti kūno kultūros pamokų, nors to labai norėjau. Aš vis tiek ėjau į tas pamokas, bet labai retai man mokytojas leisdavo truputį pajudėti. Tik tada, kai tam būdavo tariamai saugi aplinka.

Viskas kardinaliai pasikeitė man perėjus mokytis į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokyklą, kur kūno kultūra buvo privaloma visiems, nepaisant negalios. Ten aš, galima sakyti, iš naujo atradau save ir supratau, kad sportas yra vaistas, kuris išgydo nuo visko.

Turiu sesę, kurios vaikai yra genetiškai paveldėję silpnaregystės ligą. Sūnėną ir dukterėčią bandau įtraukti į visokias sportines veiklas, visada su jais kažkur pajudėti. Rudenį ieškosiu jiems trenerio, nes noriu, kad jie dar aktyviau sportuotų. Aš sporte atradau labai daug, noriu, kad ir jie atrastų“, – pasakojo projekto „Negalią keičia supergalia“ ambasadorė, Tokijo paralimpinių žaidynių dalyvė O. Dobrovolskaja.

Nuo 2024 m. visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos turės būti pasirengusios priimti vaikus su negalia ir sudaryti jiems sąlygas lankyti visas pamokas, tarp jų ir kūno kultūros.

Tokijo paralimpinių žaidynių prizininkas E. Matakas džiaugėsi, kad jam su švietimo sistemos spragomis susidurti neteko, o už tai yra dėkingas savo kūno kultūros mokytojui.

„Džiaugiuosi, kad mokykloje turėjau kūno kultūros mokytoją, kuris dėl negalios manęs neišskirdavo iš kitų ir daug ko išmokė. Fiziškai visada buvau stiprus, stipresnis už kitus, problemų neturėjau. Noriu, kad ir kiti vaikai, turintys vieną ar kitą negalią, gautų šansą sportuoti, nes sportas ne tik stiprina, bet ir gali tapti gyvenimo keliu. Man jis tokiu tapo ir aš tuo labai džiaugiuosi“, – sakė tituluotas paralimpietis.

Projekto starto ir apsilankymų mokyklose su nekantrumu laukia geriausia 2022 m. Lietuvos paralimpinio sporto atletė, šaulė R. Bučinskytė. Kelialapį į 2024 m. Paryžiaus paralimpines žaidynes praėjusį savaitgalį iškovojusi šiaulietė turi bendravimo su mokiniais patirties ir nekantrauja susitikti su jaunąja karta.

„Su vaikais kalbame apie sportą: mano sporto šaką – šaudymą, varžybas ir treniruotes. Vaikams įdomu pakalbėti apie tai, kaip svarbu gyvenime yra turėti tikslą ir jo siekti. Tikslas nebūtinai turi būti susijęs su sportu, svarbu jo turėjimas. Pavyzdžiui, išmokti japonų kalbą. Bet, norint, išsikelti tikslą, turi išbandyti daug veiklų, tada supranti, ko iš tikrųjų nori. Todėl drąsinu ir drąsinsiu vaikus nebijoti ir ieškoti savęs, savo tikslų, o juos radus, imti ir atkakliai jų siekti“, – pasakojo R. Bučinskytė.

Lietuvos paralimpinis komitetas projektą „Negalią keičia supergalia“ įgyvendins drauge su partneriais – Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB.

„Mūsų – Allianz Lietuva – veikla, gyvybės draudimas, skirta padėti žmogui sunkią akimirką, ištikus ligai, nelaimei, tapus neįgaliu. Mes esame ta finansinė atrama, kurios reikia norint sustiprėti, atsitiesti ir gyventi toliau, su nauja jėga. Dabar savo veiklos prasmę dar labiau pajusime kartu su Lietuvos paralimpiniu komitetu inicijuodami projektą „Negalią keičia supergalia“. Juo sieksime ne tik keisti visuomenės požiūrį į negalią, bet ir prisidėti prie jaunosios kartos tikėjimo savo jėgomis ugdymo per pažintį su tais, kurie savo negalią jau pavertė supergalia – mūsų nacionalinės paralimpinės rinktinės sportininkais. Tikime, jog kartu jaunimą įkvėpsime ir daugiau judėti, prisijaukinti ir pamilti sportą“, - projekto idėją pristato Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB generalinė direktorė Asta Grabinskė.

„Allianz yra ypatingai svarbus tarptautinio paralimpinio judėjimo partneris, didžiuojamės, kad nuo šiol mes bendradarbiaujame ir nacionaliniu lygiu Lietuvoje. Tai yra partneriai, kartu su kuriais kuriame tikrą pokytį – vystome paralimpinį sportą ir keičiame visuomenės požiūrį, skatindami integracinius procesus. Džiaugiamės ir tikime, kad tai yra ilgo ir gražaus kelio pradžia“, – sakė M. Bilius.

Visos projekto veiklos bus nemokamos jų dalyviams, mokyklos, organizacijos kviečiamos jungtis ir padėti skleisti žinią apie sporto svarbą ir naudą kiekvienam.