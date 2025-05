Nate Diazas įsivėlė į konfliktą su Rusijos kovotojais Tailande – pasirodė naujas vaizdo įrašas iš realybės šou filmavimo

UFC veteranas buvo atvykęs filmuoti realybės šou, kurio koncepcija priminė „The Ultimate Fighter“ – N. Diazas turėjo būti vienas iš trenerių šalia J. Joneso, tačiau netrukus viskas virto chaosu. N. Diazas pasitraukė iš projekto ir grįžo į Kaliforniją. Jo ilgametis bičiulis ir komandos narys Jake’as Shieldsas taip pat dalyvavo filmavime ir dokumentavo įvykius, kurie įvyko dar net neprasidėjus tikrajam šou etapui.

Vaizdo įraše matyti, kaip rusų kovotojas pirmiausia kalbasi su J. Jonesu, o tada eina prie N. Diazo. Atrodo, kad jis bando jį sugriebti, bet N. Diazas iškart jį nustumia.

Ketvirtadienį pasirodė ir kitas vaizdo įrašas iš incidento, kuriame galima išgirsti ir tai, ką rusas pasakė N. Diazui.

„Amerikos gangsteris, taip? Aš Rusijos gangsteris. Tarp mūsų būtų gera kova, ar ne?“, – sakė vienas iš rusų ir pabandė stumtelėti N. Diazą, kuris greitai į tai sureagavo.

„Zalikai, ką tu darai?“, – klausė vienas iš komandos narių, norėjęs nuraminti aistras.

Visgi, minėtasis Zalikas nenurimo ir kvietė N. Diazą išsiaiškinti santykius. Tuomet nenustatytas asmuo Zalikui sudavė smūgį ir kilo visiškas chaosas.

🚨 New footage shows the moment a brawl broke out between Nate Diaz and a fighter from the Russian reality show ‘Alf Reality’ (aka Russian TUF). Nate has now left the show after chaos erupted on Day 1 of filming. Coach Jake Shields shared the story and video on YouTube. 👊📹 pic.twitter.com/4lQslXZx9m