Aspinallas atvirai: sunkiau laukti kovos su Jonesu nei gydytis sunkią traumą

2022 m. liepos 23 d. buvo patirtas vienintelis T. Aspinallo pralaimėjimas UFC. Praėjus vos penkiolikai sekundžių nuo pagrindinės vakaro kovos su Curtisu Blaydesu Londone pradžios, neatlaikė T. Aspinallo kelio raiščiai. Trauma pristabdė žaibišką brito kilimą reitinguose, o sugrįžti jis galėjo tik beveik po metų – tąkart jis per 73 sekundes nokautavo Marciną Tyburą. Kitoje kovoje T. Aspinallas dar greičiau įveikė Sergėjų Pavlovičių ir iškovojo laikinąjį sunkiasvorių čempiono diržą.

Nuo tada britas jau kartą apgynė titulą – šių metų liepą sėkmingai atsirevanšavo C. Blaydesui – ir ne kartą pabrėžė norįs kautis su neginčijamu UFC sunkiasvorių čempionu Jonu Jonesu. Buvęs pussunkio svorio čempionas iškovojo sunkiasvorių diržą po pergalės prieš Cirylą Gane‘ą, kai UFC paliko Francis Ngannou, o vėliau jį apgynė „UFC 309“ turnyro akistatoje su Stipe‘u Miočičiumi.

Apie dabartinę pertrauką T. Aspinallas pasakojo tinklalaidėje „MightyCast“ su legendiniu MMA kovotoju Demetriousu Johnsonu, lygindamas ją su metus trukusia reabilitacija po kelio traumos.

„Tada patyriau didelę traumą ir buvau lyg kryžkelėje – buvau šiek tiek užsidirbęs, įsigijęs namą, ir tada galvojau: ar tikrai noriu tęsti šitą dalyką?, – pasakojo T. Aspinallas. – Buvo labai skaudu susižeisti visų akivaizdoje. Buvo labai sunkus laikotarpis. Reabilitacija truko metus – kelio gydymas, kineziterapija ir visa kita. Psichologiškai tai buvo keli sunkūs mėnesiai, bet kai tik pradėjau kryptingai judėti pirmyn, viskas stojo į savo vietas: gydytojas ir kineziterapeutas pasakydavo, ką turėsiu daryti po dviejų savaičių – pritūpimai iki 90 laipsnių, šuolis ant dėžės, bėgimas, tada bokso treniruotės. Visada turėjau tikslą, link kurio galėjau dirbti.

Po poros mėnesių ant sofos, kai tik galėjau grįžti į sporto salę ir pradėti vėl dirbti, pasijutau puikiai ir tvirtai žinojau – noriu sugrįžti. Nebeturėjau traumų, buvau pasiruošęs laimėti sunkiasvorių čempiono diržą, tapti legenda, išjungti visus varžovus. Buvau tikrai nusiteikęs ir jau buvau pakeliui atgal.“

T. Aspinallui sveikstant po vidinio šoninio raiščio ir menisko traumos, jis žinojo, kad kelias į ringą bus ilgas, tačiau aiškūs tarpiniai tikslai padėjo išlaikyti motyvaciją. Tačiau laukimas, kol J. Jonesas galiausiai priims kovą dėl čempiono titulo su laikinuoju čempionu, jau trunka daugiau nei metus.

Ir tas laukimas niekaip nesibaigia.

„Dabar esu beveik metus be veiklos ir neturiu jokių perspektyvų, išskyrus tiesiog laukti, – sakė T. Aspinallas. – Tad šiuo metu man psichologiškai sunkiau nei tada. Tada žmonės klausė: „Ar tau viskas gerai? Kaip jautiesi dėl sugrįžimo?“ O aš turėjau ko laukti – gydytojas sakydavo, kad po dviejų savaičių galėsiu daryti tą, po dviejų mėnesių pradėti imtynes. Nuolat turėjau mažus tikslus. O dabar – tiesiog: „Būk pasiruošęs ir informuosim.“

Tai tikrai sunku psichologiškai, bet tai – kova su J. Jonesu. Pati kova yra viena, bet sunkiausia dalis – štai čia, kai turi išlikti susikaupęs ir motyvuotas. Aš tikrai stengiuosi. Kartais tai labai sunku.“

T. Aspinallas visada sakė nemanantis, kad J. Jonesas vengia kovos – jei tai tik dėl pinigų, tai jis tai supranta, ypač žinant, kad ilgametis čempionas tikriausiai artėja prie karjeros pabaigos ir turi vos kelias likusias kovas.

Tačiau jis tikisi, kad visa ši situacija pasibaigs tuo, jog jo juosmenį puoš neginčijamas sunkiasvorių čempiono diržas.

„Sąžiningai – aš suprantu Jono požiūrį, – sakė T. Aspinallas. – Tikrai suprantu. Man svarbiausia yra titulas. Viskas. Nieko daugiau man nereikia. Aš tik noriu įrodyti, kad esu geriausias. Tik tiek.“

Pats J. Jonesas yra aktyvus socialiniuose tinkluose ir palieka įvairias užuominas. Naujausiame įraše jis užsiminė, kad nepriklausomai nuo to, kokie jo planai dėl ateities, UFC jau turėtų žinoti, ko tikėtis.

Naujausiame įraše „instagrame“ J. Jonesas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame vienas šuo ramiai pargriauna kitą, garsiai lojantį šunį, ant žemės. Prie įrašo jis pridėjo užrašą: „Kaip jaučiuosi, kai grįšiu į UFC po labai reikalingo poilsio“.

Šis komentaras aiškiai nukreiptas į T. Aspinallą, kurį J. Jonesas jau ne kartą kaltino tuo, kad šis „neturi pakankamai nuopelnų“, kad galėtų su juo kovoti.

Prieš pereidamas į sunkiasvorių kategoriją, J. Jonesas daugiau nei dešimtmetį dominavo pussunkio svorio kategorijoje ir yra laikomas vienu geriausių visų laikų MMA kovotojų.

