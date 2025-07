Nate’as Diazas ragina Conorą McGregorą grįžti į narvą ir trokšta trilogijos

N. Diazo populiarumas šoko į viršų, kai 2016 metais per „UFC 196“ turnyrą netikėtai, paskutinę minutę pakeitęs kitą kovotoją, įveikė C. McGregorą. Po pergalės jis ištarė ikonišką frazę: „Aš nenustebęs, š*dmaliai“, o jau po penkių mėnesių įvyko revanšas, kurį C. McGregoras laimėjo pagal daugumos teisėjų sprendimą. Nuo to laiko kalbos apie trečiąją kovą niekur nedingo, o dabar, beveik po dešimtmečio nuo pirmojo susitikimo, N. Diazas nori, kad viskas būtų pratęsta.

„Jei dabar galėčiau kovoti su bet kuo, tai norėčiau kautis – su visa pagarba kitiems Conoru McGregoru, jeigu jis sugrįžtų, – laidoje „Out Cold“ sakė N. Diazas. – Šiuo metu nelabai yra su kuo dar kovoti. Norėčiau, kad jis sugrįžtų ir pirma vėl visus sužavėtų. Ne dėl to, kad jam to reikia, bet būtų šaunu jį vėl pamatyti. Visi ant jo „stumia“. Norėčiau sumušti kažką, kas stovi pasaulio viršūnėje, o manau, kad jis vis dar turi tą potencialą.“

C. McGregoras į narvą negrįžo nuo 2021 metų, kai per trečią kovą su Dustinu Poirier patyrė techninį nokautą. Pernai vasarą jis turėjo susikauti su Michaelu Chandleriu, tačiau dėl kojos piršto traumos atsisakė dalyvauti prieš pat kovą.

Tuo metu N. Diazas MMA varžybose paskutinį kartą kovojo 2022-aisiais, kai „UFC 279“ turnyre paskutinėje savo UFC kovoje smaugimo veiksmu nugalėjo Tony Fergusoną. Nuo tada N. Diazas turėjo dvi bokso kovas – 2023 metais pralaimėjo Jake'ui Paului, o pernai pagal daugumos teisėjų sprendimą nugalėjo Jorge Masvidalį.

Jei kova su C. McGregoru neįvyks, N. Diazas turi dar kelis variantus, kurie jį domina.

„Tas mažasis Ilia Topuria – jis tikrai gerai varo, – sakė N. Diazas. – Jis šiek tiek per mažas man, bet šitos dvi kovos būtų turbūt geriausios.

O bokso pusėje – aišku, „Canelo“ arba Terence‘as Crawfordas. Aš čia nieko nereikalauju, bet kai tik ką nors sudaužysiu, ateis ir tų mo**rušių eilė. Su visa pagarba. Toks mano planas.“