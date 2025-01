Naomi Osaka nesulaikė ašarų: pirmą finalą per trejus metus apkartino trauma

N.Osaka labai galingai pradėjo finalą – laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko 5:1.

Aštuntajame geime japonė pralaimėjo savo padavimų seriją, o devintajame nerealizavo „break pointo“ (5:4). Visgi, dešimtajame geime N.Osaka nutraukė nesėkmingą seriją ir savo padavimais užbaigė setą.

Iš karto po realizuoto „set pointo“ N.Osaka paprašė medicininės pertraukėlės ir po konsultacijų nusprendė nebetęsti mačo. Pranešama, kad japonė susižeidė raumenį pilvo srityje.

Very sad scenes in Auckland as Naomi Osaka retires from the final after winning the 1st set vs Clara Tauson. Looks like something at lower back/abdominal



Naomi in tears. Hope it’s nothing too serious and just prevention for the AO. But doesn’t look good: pic.twitter.com/uGdWVdAai6