Namuose užtikrintai laimėję „Pacers“ pusfinalio seriją pratęsė iki septintų rungtynių

Septintosios serijos rungtynės bus žaidžiamos Niujorke. Šios serijos nugalėtojas Rytų konferencijos finale susitiks su Bostono „Celtics“ ekipa.

Indianos komanda pabėgo į priekį, kai pelnė 10 taškų be atsako ir rezultatas tapo 61:48. Antroje mačo pusėje „Pacers“ vienu metu pirmavo 23 taškų persvara.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Pascalis Siakamas, kuris per 31 minutę pelnė 25 taškus (11/19 dvit., 0/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 2 kartus prasižengė.

Pascal Siakam gives the @Pacers a huge boost in Game 6 with 25 PTS to force Game 7 in New York!



25 PTS | 7 REB | 5 AST | 2 STL | 52.4 FG%#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/8APtheGWQ9

