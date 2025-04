Namuose triumfavęs „Žalgiris“ užgesino „Partizan“ atkrintamųjų viltis

REKLAMA

Andrea Trinchieri auklėtiniai namuose 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17) pranoko Belgrado „Partizan“ (16-17) krepšininkus.

Ši nesėkmė serbams kainavo labai brangiai, kadangi visiškai prarado galimybes patekti į įkrintamąsias varžybas ir jų sezonas pasibaigs po kitų rungtynių turnyre.

Mačas prasidėjo Lauryno Biručio dėjimu. Aukštaūgis po Sylvaino Francisco perdavimo drebino lanką dėjimu ir kėlė iš vietų susirinkusius aistruolius (2:0). Netrukus tas pats L. Birutis pridėjo dar dvitaškį, tokios pačios vertės metimą įmetė ir Alenas Smailagičius (6:0).

Sėkmingą kauniečių startą nutraukė varžovų tritaškis iš aikštės krašto (6:3). Galiausiai atkarpa 6-0 leido serbams persverti rezultatą (10:11).

Žalgiriečiai netruko susigrąžinti iniciatyvą į savo rankas (15:11). Nors ketvirčio pabaigoje varžovai artėjo (22:21), tačiau S. Francisco reidas per visą aikštę uždarė kėlinį – 24:21.

Antrąjį ketvirtį aikštės šeimininkai pradėjo didindami skirtumą (29:23), tačiau greitai puolimas išsikvėpė ir svečiai atstatė pusiausvyrą susitikime (29:29).

Ilgai netrukus Belgrado klubas surengė spurtą 10-0 ir nurūko į priekį (31:39). Kauniečiai įsismarkavusius oponentus stabdė baudų metimais ir nurėžė atstumą perpus (35:39).

Likus kiek mažiau nei dviems minutėms Brandonas Daviesas pataikė baudos metimą, o vėliau nei viena komanda nepasižymėjo – 35:40.

Per pirmąją mačo pusę kauniečiai be klaidų atakavo nuo baudų metimo linijos (10/10), tačiau taiklumas iš trijų taškų zonos nebuvo džiuginantis – 30 proc. (3/10). Be to, padarytos 7 klaidos.

Žalgiriečiams nesisekė stabdyti Carliko Joneso, kuris per 19 žaidimo minučių buvo įmetęs jau 16 taškų.

Žalgiriečiai išlipo iš deficito trečiajame kėlinyje (43:40), tačiau ilgai persvara nesidžiaugė (44:47).

Išlyginus rezultatą, Deividas Sirvydis atakavo iš toli ir uždirbo varžovui nesportinę pražangą, tačiau puolėjas pataikė du baudų metimus (49:47).

Ketvirtį oponentai uždarė dvitaškiu ir išlygintu rezultatu – 49:49.

Per trečią kėlinį abi komandos kartu sudėjus įmetė vos 23 taškus (14:9). Jį laimėjo žalgiriečiai.

Lemiamas ketvirtis buvo itin permainingas. Pirmaujanti komanda keitėsi penkis sykius. Likus žaisti4 minutėms, serbai dar pirmavo (59:62), tačiau tada sekė Dovydo Giedraičio ir A. Smailagičiaus taškai (63:62).

Maža to, tritaškį dar pridėjo ir S. Francisco (66:62). Po minutės pertraukėlės situaciją taisė C. Jonesas (66:64), bet atsakymą rado ir S. Francisco (68:64).

Likus 12 sekundžių, Isaacas Bonga ir jo du baudų metimai mažino atsilikimą (68:66). Netrukus pasižymėjo ir A. Smailagičius, pataikęs iš po krepšio (70:66).

C. Joneso bandymas gelbėtis buvo nesėkmingas. Gynėjas gavo S. Francisco bloką ir neleido jam atlikti tinkamo metimo – 70:66.

Kauniečiai šiame mače pataikė vos 5 tritaškius iš 25 (20 proc.). Ignas Brazdeikis kartu su S. Francisco realizavo vos 1 tolimą metimą iš 15 bandymų.

Visgi, aikštės šeimininkai dominavo pagal blokuotus metimus – 7:1.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15 (5/7 dvit., 1/9 trit., 2/2 baud.), Alenas Smailagičius 14, Laurynas Birutis 9, Ignas Brazdeikis (0/6 trit., 8 at. kam., 5 rez. perd.) ir Deividas Sirvydis po 6, Isaiah Wongas, Dovydas Giedraitis ir Bryantas Dunstonas po 4.

„Partizan“: Carlikas Jonesas 23 (7/13 dvit., 1/4 trit., 6/6 baud.), Brandonas Daviesas 10 (8/12 baud., 9 išpr. praž.), Isaacas Bonga 9, Aleksejus Pokuševski ir Sterlingas Brownas po 7, Vanja Marinkovičius 6, Mario Nakičius 4.