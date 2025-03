N.Osaka Majamyje demonstravo kovingumą, O.Jabeur kortą paliko šlubčiodama

N.Osaka trečiajame sete buvo atsidūrusi sudėtingoje padėtyje (2:4), bet svarbiausiu metu laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir spurtavo 4:0.

Tunisietė Ons Jabeur (WTA-30) 3:4 nebaigė mačo prieš italę Jasminę Paolini (WTA-7). O.Jabeur kortą paliko šlubčiodama. Būtent J.Paolini aštuntfinalyje žais prieš N.Osaką.

Jasmine Paolini advances to the 4th round in Miami as Jabeur is forced to retire due to injury.



Ons was limping… very sad news for her.



Hoping to see this lady back on court very soon. ❤️‍🩹



pic.twitter.com/UVTQRgnOQU

REKLAMA