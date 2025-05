Mykolas Alekna vėl kovoja dėl prestižinio „The Bowerman“ apdovanojimo

M. Alekna jau ne pirmus metus yra įvardijamas tarp pretendentų į šį prestižinį apdovanojimą, bet lietuvis jo vis dar nėra gavęs, nors disko metime demonstruoja geriausius rezultatus per istoriją. M. Alekna per pirmus du metus universitete pasiekė 12 iš 15 geriausių visų laikų disko metimo rezultatų tarp studentų. Visgi, pagrindinėse studentų varžybose – NCAA čempionate – lietuviui nepavyko triumfuoti nei 2022 m., nei 2023 m.

Pernai M. Alekna pristabdė karjerą NCAA, dažniau važinėjo po „Deimantinės lygos“ etapus ir ruošėsi olimpinėms žaidynėms. „Citius Mag“ paskaičiavo, kad blogiausias praėjusio sezono M. Aleknos rezultatas vis tiek būtų trečias per studentų sporto JAV istoriją. Sunku tuo patikėti, bet M. Alekna jau tapo olimpiniu vicečempionu, Europos čempionu, pasaulio vicečempionu ir pasaulio rekordininku, nors vis dar neturi NCAA čempiono titulo.

Neseniai M. Alekna net 22-ą kartą atsidūrė „The Bowerman Watch List“ sąraše. Į jį ekspertai įtraukia po 10 moterų ir vyrų, kurie demonstruoja geriausius rezultatus NCAA lengvosios atletikos varžybose.

M. Alekna pagal pastarąjį rodiklį pavijo Briannę Theisen-Eaton ir dalijasi 5-ą vietą istorijoje. Tuo tarpu tarp visų metimų rungčių (disko, ieties, kūjo, rutulio) atstovų lietuvis jau nebeturi lygių ir yra visų laikų rekordininkas.

The 𝐌𝐎𝐒𝐓 appearances on @thebowerman Watch List by any thrower in history. World record-holder Mykolas Alekna sets another milestone with his 22nd Watch List nod, third-most all-time. 😤 🔗 https://t.co/zZOz6aJxEZ #GoBears 🐻

2022 m. „The Bowerman“ prizas atiteko sprinteriui Trey Cunninghamui , 2023 m. – trišuolininkui ir šuolininkui į tolį Jaydonui Hibbertui , o 2024 m. – daugiakovininkui Leo Neugebaueriui , tapusiam Paryžiaus olimpiniu vicečempionu.

M. Aleknai šiemet NCAA varžybose rimčiausią konkurenciją turėtų sudaryti jamaikietis Ralfordas Mullingsas, kuris prieš porą mėnesių diską nusviedė 69,13 m. Lietuvio ir jamaikiečio akistata turėtų įvykti jau gegužės 30 d. NCAA Vakarų pirmajame etape, o birželio 13 d. jie turėtų susitikti ir NCAA čempionate.

Ralford Mullings and Mykolas Alekna are nearing the Endgame😤



From going 1-2 at the World U20 Champs to being the #1/#2 NCAA Discus throwers ever, the showdown is coming.



5/30 at the NCAA West First Round and 6/13 at the NCAA Final for the war. (Pending Q)



📸 audreyallen17 pic.twitter.com/efuY9Lyri5