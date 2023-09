Mūšyje su graikais Jokubaitis pasitinka ir svarbią asmeninę dvikovą: „Vienas kitą gerai pažįstame“

Mačą nuo 15.40 val. tiesiogiai galėsite stebėti TV3 kanalu ir naujienų portale tv3.lt.

Įdomu, tai, kad rinktinė paskutinį kartą buvo susitikusios tik prieš šešerius metus. Tada 2017-ųjų metų Europos čempionato lietuviai skaudžiai nudegė ir pralaimėjo aštuntfinalyje 64:77, nors prieš prognozės mūsiškiams buvo pozityvios.

Abi rinktinės šiame čempionato verčiasi be būrio pagrindinių žaidėjų. Graikai, pavyzdžiui, neturi savo žvaigždės Giannio Antetokounmpo, nėra Kousto Slouko, Nicko Calatheso ar net Konstantinos Mitoglou, kuris dėl traumos iškrito iš rikiuotės jau prasidėjus čempionatui.

Tad graikai savo gretose turi 11 krepšininkų.

D. Itoudžio vadovaujami varžovai tik antroje mačo pusėje lemiame mače savo grupėje palaužė zelandus 83:74. Ši pergalė jiems atvėrė kelią į kitą etapą.

„Nustebino, kaip graikai grįžo antroje mačo pusėje. Nereikia kartoti to, ką darė zelandai, tai yra neįklimpti į graikų gynybinį krepšinį, žaisti laisvai. Nes paskui matėme, kad zelandai buvo be ugnelės, visiškai be variantų“, – po treniruotės apie būsimus varžovus kalbėjo Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis.

Pasak jo, graikai turi pakankamai patirties žaisti tokius svarbius didžiausių turnyrų mačus, koks bus šįvakar.

„Graikai moka žaisti tokias rungtynes, turi patirties, tai yra gynybinė komanda. Tad mūsų pagrindinis uždavinys ir bus neįsivelti į jų sunkų, klampų krepšinį. Viso čempionato metu kol kas taip darome, tad tą solidų žaidimą turime išlaikyti, vengti klaidų bei stabdyti jų greitą puolimą“, – būsimą mačą nagrinėjo R. Jokubaitis.

Jis yra vienas rezultatyviausių rinktinės žaidėjų čempione, pelnantis vidutiniškai 12,7 taško, dar pridedantis 5,3 rezultatyvaus perdavimo bei renkantis 15,3 naudingumo balo.

„Manau, kad D. Itoudis yra geras treneris ir bus paruošęs planą, kaip sustabdyti mūsų aukštus žmones. Bus įdomu pamatyti, ką mes galime ir ką jie mums pasiūlys“, – tikino jis.

Graikams neturint savo pagrindinių žvaigždžių itin svarbi komandos dėlionės dalis yra buvęs žalgirietis Thomasas Walkupas, kuriam pavasarį buvo suteikt šalies pilietybė. Jis vidutiniškai per mačą pelno 10,7 taško, atlieka 7,7 rez. perd. ir surenka 14 naudingumo balo.

Su Th. Walkupu dvejus metus „Žalgiryje“ praleido ir pats R. Jokubaitis prieš išvykdamas į Barseloną. Būtent solidžia gynyba garsėjantis Th. Walkupas bus tas, kuriam bus patikėta Lietuvos rinktinės įžaidėjo priežiūra aikštėje.

„Tarp mūsų visada būna įdomi dvikova, vienas kitą gerai pažįstame. Smagu su juo susikti netik aikštėje. Bus arši kova, bet ne tik tarp jo ir manęs“, – trumpai atsakė R. Jokubaitis.

Graikų žaidimo ašis sukasi ir aplink tokius žaidėjus, kaip Ioannis Papapetrou (vid. 16,3 tšk.), Georgios Papagiannis (11 tšk.) ar Giannoulis Larentzakis (15,3 tšk.). Yra ir patyręs veteranas 33-ejų Kostas Papanikolou (7,3 tšk.).

Lietuviai prieš susitikimą galėjo kiek ilgiau atgauti jėgas, kadangi ilsėjosi dieną ilgiau. Ar tokiame trumpame čempionate tai yra didelis privalumas?

„Produktyviai išnaudojome papildomą dieną. Šiek tiek pasportavome, buvome išvykę į miestą prasipūsti galvas. Manau, kad toks poilsis tikrai niekada nekenkia. Atsistatėme visi ir šviežūs stojame į kovą“, – pridūrė R. Jokubaitis.

Mindaugas Kuzminskas po vakarinės treniruotės, paklaustas apie žaidėjų natūralizavimą, gana griežtai apie tai pasisakė . Pasiteiravus R. Jokubaičio, kiek Th. Walkupe „yra graiko“, lietuvis tik šyptelėjo: „Nulis procentų“.

Primename, kad pirmose antro grupių etapo rungtynėse Lietuva ir Graikija susitiks penktadienį, 15.40 val. Mačą, kaip įprasta, galėsite stebėti TV3 kanalu ir naujienų portale tv3.lt.