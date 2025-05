Motoway komanda Moterų ralyje: pernykštės čempionės sugrįžta nauju vardu ir neprarastomis ambicijomis

Šiais metais „Moterų ralyje“ startuos ir praėjusių metų nugalėtojos – Rūta Markelevičienė, Sandra Nevulienė, Vaida Lazickaitė ir Inga Leliukienė. Ekipažo sudėtį šįkart papildys ir penktoji ekipos narė, reguliariai prie analogiško pobūdžio renginių prisijungianti Aurita Butakova.

Praėjusiais metais „Aodes“ vardu startavusios merginos tąkart pasiekė absoliučią pergalę ir keliomis sekundėmis pranoko artimiausias persekiotojas bei už nugaros paliko beveik du šimtus ekipažų.

2024-aisiais triumfavusios panevėžietės šiemet sugrįžta su nauju komandos pavadinimu. Ekipos generaliniu vardo partneriu tapo „Aodes“ ir „Segway“ keturračiais bei kita technika Tauragėje prekiaujanti kompanija „Motoway“.

„Tiek versle, tiek varžybose reikia pastangų, veržlumo, drąsos, atkaklumo ir žinių. Tik tuomet galima tikėtis rezultato. Jau praėjusiais metais buvome vieni iš šios komandos partnerių ir labai džiaugiamės istorine ekipos pergale. Turėjome garbės savo „Motoway“ salone eksponuoti komandos pirmosios vietos taures.

Šiemet „Motoway“ tapo pagrindiniais komandos vardo partneriais, kadangi matome, su kokiu užsidegimu merginos ruošiasi varžyboms.

Svarbiausia, kad pats lenktynių procesas komandai teiktų malonumą. Galbūt kažkas sakys, kad praėjusiais metais laimėta absoliuti pirma pozicija įpareigoja šią kartelę žūt būt išlaikyti, tačiau aš manau kitaip – aukščiausios prabos trofėjus jau iškovotas, komandos vardas jau įrašytas į šio renginio nugalėtojų metraščius, tad dabar telieka mėgautis pačiu procesu be didesnės įtampos.

Ką gali žinoti, galbūt tai virs į dar vieną solidų rezultatą. Linkiu merginoms geros kloties ir daryti tai, kas teikia malonumą“, – sakė „Motoway“ vadovas Ernestas Milaševičius.

„Motoway“ vardu šiemet startuojanti komanda ant prizininkų podiumo pernai žengė ne pirmą sykį. 2019-aisiais metais, itin gausiame, beveik 400 ekipažų būryje komanda pasiekė antrąją poziciją. Tąkart ekipos vardo partneriu buvo „Toyota“ automobilių atstovybė Panevėžyje UAB „Auresa“. Beje, komandos vairuotoja Rūta Markelevičienė „Moterų ralyje“ kasmet dalyvauja nuo 2015-ųjų metų kai debiutavo prie „Mitsubishi Colt“ vairo iki šiol nepraleido nė vieno renginio per šių varžybų istoriją.

„Šio reginio mūsų komanda, ko gero, per visus metus laukia labiausiai. Dalyvaujame ir kitose panašiose varžybose, kurios skirtos moterims ir merginoms, tačiau „Moterų ralis“ yra tokių renginių etalonas, tarsi aukščiausia lyga, kur visuomet būna daugiausiai veiksmo, azarto, konkurencijos.

Be to, per eilę metų „Moterų ralio“ organizatoriai išties ištobulino šio renginio koncepciją ir tikrai pastaraisiais metais mėgaujamės šių varžybų kokybe kiekviename žingsnyje. Šioje varžybose taikomi inovatyvūs sprendimai, technologijos, kurios verčia ir mus pačias atnaujinti savo žinias ir išmokti valdyti įvairius varžybų procesus kitaip, nei tą darydavome anksčiau. Be to, organizatoriai - VšĮ „Idėjų grupė“ su Neringa ir Mariu Simsonais priešakyje yra itin dėmesingi ir rūpestingi. Tikrai rekomenduoju visoms merginoms pabandyti čia sudalyvauti. Garantuoju, kad emocijų pasisemsite su kaupu.

Labai džiaugiamės, kad šiemet turime stiprų partnerį „Motoway“. Žinome, kad varžybose tikrai nebus lengva, bet lengvų kelių nesirenka ir keturratininkai, kurie važiuoja modernia „Aodes“ ir „Segway“ technika.

Bus labai įdomu. O rezultatus skaičiuosime finiše. Kai tokia konkurencija, net ir viena klaida, vos kelios iššvaistytos sekundės gali kainuoti dešimtis pozicijų, tačiau kas nerizikuoja, tas negeria šampano“, – sakė ekipažo vairuotoja, tris kartus Lietuvos automobilių slalomo čempionė Moterų įskaitoje Rūta Markelevičienė.

„Motoway“ komanda šių metų „Moterų ralyje“ startuos aštuntuoju numeriu. Ekipažas lenktyniaus tuo pačiu, pernai į pergalę atvežusiu „Toyota Corolla Cross“ modeliu su hibridine pavara.