Motiejūnas atvyks į Kauną – „Monaco“ pateko į Eurolygos ketvertą

Lietuvio klubas likus dviems minutėms pirmavo 90:85 ir per likusį laiką persvaros neiššvaistė.

Monako klubas Eurolygoje varžosi tik antrąjį sezoną ir finalo ketverte varžysis pirmąjį kartą.

„Monaco“ klubas Europos taurę laimėjo 2021 m. ir tokiu būdu pateko į Eurolygą.

Pusfinalyje kitą penktadienį „Monaco“ susitiks su Pirėjo „Olympiacos“.

Būtent su Pirėjo klubu D. Motiejuno komanda žaidė praėjusio sezono ketvirtfinalio serijoje ir ten pralaimėjo 2:3.

Donatas Motiejūnas nugalėtojams per 20 žaidimo minučių surinko 6 taškus (2/5 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, perėmė 1 kamuolį, bet pažeidė taisykles 3 kartus ir padarė 2 klaidas. Monako komandoje rezultatyviausias buvo 21 tašką surinkęs Mike'as Jamesas, tačiau jis visus savo taškus įmetė pirmoje mačo pusėje.

Antroje jis mėtė pro šalį. Jordanas Loydas taip pat surinko 21 tašką. Pralaimėjusiems Wade Baldwinas pelnė 27 taškus, Lorenzo Brownas - 12. Šešis taškus be atsako pelniusi „Maccabi“ komanda paskutiniame ketvirtyje išsiveržė į priekį trimis taškais. Tačiau vėliau „AS Monaco“ su M.Jameso pasodinimu perėmė iniciatyvą. Šeimininkai pelnė 10 taškų be atsako, iš kurių aštuonis surinko J.Loydas ir likus trejoms minutėms buvo priekyje 86:79. Priešpaskutinę minutę „Maccabi“ priartėjo iki penkių taškų. Kitoje atakoje du taškus įmetė Elie Okobo, po kelių sekundžių kitoje aikštės pusėje Lorenzo Browno metimas buvo blokuotas ir Monako komanda atsilaikė. Tel Avivo ekipa geriau pradėjo rungtynes, kuri po pirmojo kėlinio pirmavo septynias taškais. Tačiau „AS Monaco“ po to pelnė 15 taškų be atsako ir perlaužė rungtynes.

„AS Monaco“: Mike'as Jamesas 21 (2/10 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Jordanas Loydas 21, Donta Hallas 10 (6 atk. kam.), Chima Moneke 10 (4 atk. kam.), Alpha Diallo 9 (4 atk. kam.), Elie Okobo 9 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Yakuba Ouattara 9.

„Maccabi“: Wade Baldwinas 27 (5/7 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.), Lorenzo Brownas 12, Jarellas Martinas 12 (4 atk. kam.), Johnas Dibartolomeo 10, Darrunas Hilliardas 10, Bonzie Colsonas 8 (6 atk. kam.), Alexas Poythressas 5.