Moterų rankinio lygos finalas pažymėtas protestu ir čempionų pergale

Reguliariojo sezono nugalėtojos „Eglės“ rankininkės pralaimėjo pirmąsias finalo serijos rungtynes ir prarado aikštelės pranašumą, todėl į Garliavą atvyko siekti revanšo. Pirmą kėlinį rezultatas dažniausiai buvo lygus, o po pertraukos šeimininkėms kelis kartus buvo pavykę atitrūkti keturiais įvarčiais. Tačiau vilnietės nepasidavė ir rungtynių pabaigoje išlygino rezultatą.

Paskutinę ataką surengė „Cascada-HC Garliava“. Aidint finalinei sirenai Martyna Ustilaitė metimu nuo 9 metrų linijos išplėšė pergalę rezultatu 31:30 (16:16).

REKLAMA

REKLAMA

Teisėjai įvartį įskaitė, nepaisydami „Eglės“ trenerio protestų. Po rungtynių „Eglės“ klubas pateikė ir oficialų protestą dėl galimos teisėjų klaidos, kuri nulėmė rungtynių baigtį. Proteste teigiama, kad „Cascada-HC Garliava“ rankininkės pažeidė taisykles, pradėdamos paskutinę ataką.

REKLAMA

Nepaisant protesto, rungtynių rezultatas nebus pakeistas ir „Cascada-HC Garliava“ rankininkės finalo serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2:0.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Kamilė Bušaitė, pelniusi 7 įvarčius, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Karolina Sparnauskaitė, Goda Bernackaitė ir Emilė Aglinskaitė. „Eglės“ komandai Rita Rakauskienė pelnė 8 įvarčius, Beatričė Ruseckaitė – 6, Austėja Rimkutė – 4.

„Finalo vertos rungtynės. Buvo sunki dvikova, vykusi taškas į tašką. Gal per lengvai laimėjome pirmas finalo rungtynes Vilniuje ir čia merginos tikėjosi lengvesnės kovos. Trūko koncentracijos gynyboje ir aikštelėje neišpildė to, kas buvo susitarta. Vyko labai atkakli kova ir dėl to atsirado pernelyg daug skubėjimo. Gerai, kad rungtynių pabaigoje lydėjo ir sėkmė. Toks metimas paskutinę sekundę yra 50 procentų sėkmės. Bet kitose rungtynėse Vilniuje vėl reiks viską pradėti iš naujo. „Eglė“ ruošiasi revanšui ir kurioms geriau seksis išpildyti aikštelėje tai, kam ruošiamasi, tos ir laimės“, – teigė Cascada-HC Garliava“ trenerė Rita Urnikienė.

REKLAMA

REKLAMA

Trečiosios finalo serijos rungtynės, kurios gali būti lemiamos, vyks sekmadienį Vilniuje.

„Kelios smulkios detalės lėmė klampų ir lygų žaidimą. Abi komandos turėjo galimybę atitolti. Buvome atsiliekančiųjų vaidmenyje, bet pavijome varžoves ir atkakli kova vyko iki finalinės sirenos. Pabaigoje sprendėsi kam nusišypsos sėkmė. Šįkart ji buvo Garliavos komandos pusėje. Nors dėl paskutinės atakos padavėme protestą. Manome, jog teisėjai suklydo, nes nebuvo teisingai išsimestas kamuolys paskutinėje atakoje. Nepaisant pralaimėjimo, nesudedam ginklų, nenuleidžiam rankų ir sekmadienį namuose žadam bekompromisę kovą. Kovosim tik dėl pergalės“, – tvirtino „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kovoje dėl LMRL bronzos medalių antrą pergalę iškovojo Vilniaus „Sostinės tauro“ rankininkės. Vilnietės svečiuose 27:22 (15:12) nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Dominyka Andronik ir Silvija Mackonytė, pelniusios po 6 įvarčius, 5 įvarčius įmetė Gabija Pilikauskaitė. „Žalgirio“ komandai Agnė Gudlinkytė pelnė 6 įvarčius, Karolina Čekuolytė įmetė 4 įvarčius.

Trečiosios serijos rungtynės vyks sekmadienį Vilniuje.