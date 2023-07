Moterų pasaulio čempionatas neapsiėjo be seksizmo – viešojoje erdvėje nuvilnijo netaktiška pastaba

Atidarymo rungtynėse, kuriose žaidė Australija ir Airija, aikštėje įvyko jaudinantis susirėmimas, bet, deja, įvykį sutepė neabejotinai seksistinė televizijos kanalo „Seven“ komentatoriaus Davido Basheero pastaba.

Sidnėjaus stadione Australijoje, kur rekordinė beveik 76 tūkst. žmonių minia karštai džiugino savo komandas, tvyrant nuostabiai atmosferai, Australija sugebėjo užsitikrinti pergalę antrame kėlinyje taiklaus Steph Catley baudinio dėka.

Tačiau, tvyrant entuziazmui, D. Basheer pastebėjimas apie australų vidurio puolėją Katriną Gorry daugelį suglumino ir supykdė.

„Katrinos Gorry šypsena viską pasako“, – pakomentavo jis, prieš pridurdamas: „Žinoma, motinystė neužgesino jos konkurencinių instinktų, tai tikrai. Ji yra tikra kovotoja už Australiją“.

Nors D. Basheeris pagyrė K. Gorry atsparumą, jo žodžių pasirinkimas sukėlė kritikos audrą.

Rašytoja daktarė Victoria Fielding socialiniame tinkle „Twitter“ suabejojo ​​komentatoriaus prielaida ir pareiškė:

„Ar vyras, komentuojantis žaidimą, gali susilaikyti nuo teiginių, kad tai puiku, žaidėjos konkurencinis instinktas nepasikeitė nuo tada, kai ji susilaukė vaiko? Kodėl po velnių moters sportinis potraukis keičiasi per gimdymą? Sportuojančiam tėvui to nepasakytum.“

Can the male commentating the Matildas Ireland game please refrain from suggesting it’s great a player’s competitive instinct hasn’t changed since she had a child? Why on earth would a woman’s sporting drive change through childbirth? You wouldn’t say it to a father playing sport

