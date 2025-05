Modestas Dirsė trečius metus iš eilės triumfavo „RASA Druskininkų maratone“

Daugybė bėgikų ir aktyviai nusiteikusių žmonių stojo prie starto linijos ir gražiausiais kurorto takais bei takeliais įveikė sau patinkančią distanciją.

Trečius metus iš eilės prestižinę maratono rungtį Druskininkuose laimėjo Modestas Dirsė. Jis 42,195 km nubėgo per 2 val. 42 min. 28 sek.

Jis neseniai Kauno maratone pagerino asmeninį rekordą (2:24.15), todėl Druskininkuose pačio rezultato pernelyg neakcentavo.

„Druskininkuose tikslas buvo labai paprastas – laimėti ir apginti čempiono titulą. Po savo rekordinio pasirodymo Kaune, čia norėjosi kuo labiau mėgautis varžybomis“, - sakė M. Dirsė.

Lygindamas įvairius bėgimo renginius, M. Dirsė išskyrė Druskininkų maratono gamtos vaizdus ir ramybę.

„Druskininkų maratonas išsiskiria savo žaluma – nei viename maratone nėra taip, kad bėgimo metu nepamatytum nei vieno automobilio, nors bėgama keliais ir dviračių takais. Tai man tikriausiai ir yra didžiausias išskirtinumas. Didžioji dalis trasos driekiasi dviračių takais, kurie eina per miškus, todėl pats maratonas yra labai „žalias“. Yra kelios nuokalnės, kurios nėra „smagios“, bet kadangi Druskininkuose paprastai asmeninių rekordų nesiekiu, tai man šis maratonas yra vienas maloniausių. Be to, kadangi esu dzūkas, o tėviškė – netoli Druskininkų, tai man šis bėgimas kaip „namų aikštelės“ varžybos“, – šypsojosi M. Dirsė.

Antras „RASA Druskininkų maratone“ finišavo patyręs triatlonininkas Marijus Butrimavičius – 2 val. 47 min. 53 sek. Trečias liko Žydrūnas Stelmokas (2:49.53).

Tarp moterų greičiausia buvo Lina Vičkačkienė (3:31.35). Antra buvo Raminta Gaulė (4:17.37), trečia – Saulė Jucevičienė (4:44.29).

Pusmaratonio distancijoje užtikrintai nugalėjo Andrius Jakševičius – 1 val. 16 min. Antrąją vietą užėmė Arūnas Valuckis (1:20.25), trečiąją – Igoris Černikovas (1:20.32).

Moterų tarpe greičiausia buvo Rugilė Augustaitytė (1:34.04), nežymiai aplenkusi Moniką Rudienę (1:35.01). Trečia finišavo Jūratė Antanavičienė (1:40.02).

10,5 km bėgime nugalėtoju tapo Ignas Dumbliauskas (34.33). Antras finišo liniją kirto Vainius Gagilas (36.25), trečias – Gediminas Gaulius (38.07).

Moterų prizininkėmis tapo Ligita Juozapavičienė (46.45), Gerda Urbonaitė (49.22) bei Asta Imbrasė (53.50).

5 km bėgime nugalėjo ukrainietis Vitalijus Kovalovas (17.54) ir Akvilė Sabonytė (22.03).

5 km trasą buvo galima įveikti ir riedučiais. Su šia priemone greičiausia tarp visų dalyvių buvo Rūta Rakauskaitė (15.54). Gerokai atsilikęs antras finišavo Dominykas Česnulis (17.12).

Didelis būrys jaunųjų bėgikų įveikė nuotaikingą 400 m distanciją. Čia nugalėjo teigiamos emocijos ir vaikų azartas.

Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti specialiais bėgimo medaliais bei rėmėjų dovanėlėmis, o pagrindinis renginio partneris UAB „Druskininkų RASA“ bėgikus vaišinso natūraliu, sportininkams skirtu mineraliniu vandeniu.