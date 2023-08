Modesta Morauskaitė – pasaulio čempionato pusfinalyje

400 m distancijos šeštajame atrankos bėgime lietuvė finišavo per 51.06 sek. ir užėmė 5-ą vietą. Tuo pačiu ji pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą.

Šeštasis atrankos bėgimas buvo paskutinis iš visų ir M.Morauskaitė jau galėjo nuspėti, kokio rezultato reikės, norint patekti į pusfinalį. Vietas jame iš karto gavo 3 geriausios kiekvieno bėgimo dalyvės, o dar 6 sportininkės buvo atrinktos pagal geriausius rezultatus.

M.Morauskaitės laikas absoliučioje įskaitoje buvo 16-as, o tarp sportininkių, savo bėgimuose nepatekusių į trejetukus, 3-ias. To užteko, kad lietuvė patektų į pusfinalį.

Šeštąjį atrankos bėgimą laimėjo pasaulio ir olimpinė vicečempionė Marileidy Paulino – 49.90 sek. Ji apskritai vienintelė atrankoje bėgo greičiau nei per 50 sek.

M.Morauskaitė pateko į antrąjį pusfinalį, kuris prasidės pirmadienį 22.20 val. Lietuvos laiku.

Lietuvos rekordas, kurį pernai pasiekė M.Morauskaitė, yra 50.49 sek. Tiesa, didžiąją šio sezono dalį ji praleido dėl traumos.

Nesėkmė ištiko amerikietę Britton Wilson, užėmusi vos 46-ą vietą (53.87) tarp 48 dalyvių, nors šiame sezone ji yra bėgusi per 49.13 sek. Amerikietė patyrė traumą ir iš trasos buvo išgabenta vežimėlyje.

Not what you want to see. 😢



🇺🇸 Team USA’s Britton Wilson was taken off the track in a wheelchair after finishing last (53.87s) in her 400m heat. Wishing her a speedy recovery.



Jamaica’s 400m champion Nickisha Pryce won the heat in 50.38s. 🇯🇲 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rCpV7hfQZT

