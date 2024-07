Misija – sugrąžinti krepšinį į aukštumas: ar bus kam sėstis ant vienos karščiausių kėdžių Lietuvoje?

„Klausimas dėl trenerio bus sprendžiamas po LKF prezidento rinkimų”, – pranešime žiniasklaidai, kuriame oficialiai patvirtinta apie K. Maksvyčio pasitraukimą buvo cituojamas M. Balčiūnas.

Vadinasi, naujasis rinktinės strategas bus aiškus tik vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje, kadangi LKF rinkimai buvo numatyti po olimpinių žaidynių.

Panašiai buvo ir 2021-aisiais, kai rugsėjo 7-ąją paaiškėjo, kad LKF prezidentu išrinktas Vydas Gedvilas ir generaliniu sekretoriumi tapo M. Balčiūnas. Tuomet jau po savaitės rinktinės treneriu oficialiai buvo paskirtas K. Maksvytis.

Laiko naujam treneriui adaptuotis bus labai mažai, kadangi jau lapkričio antroje pusėje lietuviai žais Europos čempionato atrankos rungtynes.

Tad iki maksimumo įkaitusi rinktinės vyriausiojo trenerio kėdė tikrai nespės atvėsti. Galbūt bus net ir karštesnė.

Portalas tv3.lt nusprendė pasvarstyti, kas galėtų būti tie lietuviai, kurie turi pakankamai patirties ir turėtų bent kruopelytę šanso imtis visos Lietuvos atidžiai stebimo darbo.

Giedrius Žibėnas

Galbūt vieni jį mėgsta, galbūt kiti – ne. Galbūt vieniems šis strategas atrodo dar nesubrendęs stoti už rinktinės vairo.

Mąstyti galima įvairiai, tačiau kaip bebūtų, G. Žibėnas yra bene realiausias pretendentas tapti rinktinės vyriausiuoju treneriu.

Pradėkime nuo to, kad jis jau dirbo rinktinėje su K. Maksvyčiu būdamas asistentu, tad pažįsta pagrindinius Lietuvos žaidėjus, nė vienam iš krepšininkų su juo bendrauti nebūtų naujiena.

Be to, G. Žibėnas kaip treneris, yra labai jaunas (40 m.) ir kylantis, kurio lubos, tikėtina, dar tik kabo kažkur viršuje.

Rezultatai aukšto lygio krepšinyje, palyginus, irgi gana solidūs – per trejus metus su Vilniaus „Rytu“, kuriame pradėjo dirbti 2020 m. po keleto metų praleistų užsienyje, G. Žibėnas net du kartus laimėjo šalies pirmenybes. Na, o pastarajame sezone, finalo serijoje 3:1 susitvarkė su akivaizdžiu favoritu laikytu Kauno „Žalgiriu“.

G. Žibėnas yra stipriai savo darbui atsidavęs treneris, tačiau treniruojant rinktinę pergalės būtinos labai trumpoje atkarpoje, o pažvelgus į tai, kaip šiam strategui eilę metų nesisekė Karaliaus Mindaugo taurėje, ar Čempionų lygos varžybose, kyla visai pagrįstų abejonių ir dėl efektyvumo su rinktine.

Šarūnas Jasikevičius

„Pirmas dalykas galbūt bus su Šarūnu Jasikevičiumi kalbėtis. Jis numeris 1 kandidatas dabar yra”, – neseniai žurnalistams teigė LKF prezidentas Vydas Gedvilas.

48-erių Š. Jasikevičių rinktinės vyriausiojo trenerio poste, ko gero, norėtų matyti ir kiekvienas krepšinio sirgalius, tačiau, kad tai įvyktų – šansų be galo mažai.

2014-2020 m. „Žalgirio“ komandoje treneriu pradirbęs bei 2018-aisiais su šiuo klubu Eurolygoje trečias likęs, jis vėliau treniravo „Barceloną“ su kuria iškovojo 2 ACB titulus (2021 ir 2023 m.), dvi „Copa del Rey“ taures (2021 ir 2022 m.) ir 3 kartus pateko į Eurolygos finalinį ketvertą.

Rezultatai kalba patys už save ir šis strategas tikrai žino, ką reiškia aukščiausio lygio krepšinis.

Bet šiuo metu Š. Jasikevičius treniruoja Stambulo „Fenerbahče“, su kuria pasirašė kontraktą iki 2025-2026 m. sezono pabaigos.

Pats Šaras yra neslėpęs, kad dviejų darbų nenori derinti ir vasarą nori skirti laiko poilsiui bei šeimai, esą pavargti galima ir po įtempto sezono aukštame klubinio krepšinio lygyje.

Nors LKF vadovai to ir norėtų, labai abejotina, ar stratego nuomonė gali staiga pasikeisti.

Rimas Kurtinaitis

R. Kurtinaičio pavardė ties rinktinės stratego postu sukasi jau nebe pirmą kartą, tad kas žino, galbūt šį kartą jam lemta stoti už rinktinės vairo?

Sutikimą kandidatuoti į Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas R. Kurtinaitis buvo davęs dar 2009 m., tačiau tuomet per LKF Vykdomojo komiteto posėdį buvo pasirinkta Kęstučio Kemzūros kandidatūra.

R. Kurtinaitis tarp pretendentų treniruoti rinktinę buvo įvardijamas ir 2016-aisiais, tačiau tuomet rinktinės trenerio kėdė buvo patikėta Dainiui Adomaičiui. Pasitraukus pastarajam, R. Kurtinaičio pavardė ir vėl buvo aptarinėjama.

64-erių specialistas dabar nėra elite, kadangi treniruoja Baku „Sabah“ klubą. Tačiau yra griežtas treneris, kas šiuo metu, atrodytų, visai tiktų, o ir praeityje yra daug pasiekęs su skirtingais klubais dirbdamas Vilniaus „Lietuvos ryte“, Maskvos srities „Chimki“, Kantu „Pallacanestro“, Rygos VEF.

Tiesa, pats strategas mėgsta pabrėžti abejojantis, ar jis galėtų dabar būti tuo, kuris ištrauks į viršų jau kurį laiką giliai panirusią rinktinę.

Dainius Adomaitis

O galbūt nebuvo taip blogai prie D. Adomaičio, kuris rinktinę treniravo 2016-2019 m.? Galbūt jo verta prašyti sugrįžti?

Galima ir tokį klausimą kelti, žinant tai, kad norint, jog prie rinktinės vairo stotų tautietis, kuris dar ir padorią patirtį dirbant treneriu turi.

D. Adomaitis nuo 2022 m. dirba Tokijo „Alvark“ klube. Ir, deja, kas iki visiško minimumo sumažina šansus, kad jis vėl dirbtų rinktinėje, tai vien faktas, kad Tokijo klubas jau oficialiai paskelbė, jog su Lietuvos krepšinio specialistu sutartis buvo sudaryta ir 2024-2025 m. sezonui.

Nors skambiais laimėjimais šis treneris kol kas pasigirti ir negali, patirtį sukaupęs turi nemenką. Yra ne kartą įrodęs, kad daug galima pasiekti ir su ne itin didelio biudžeto klubais tokiais kaip Klaipėdos „Neptūnas“ ar Utenos „Juventus“.

Kaip bebūtų, D. Adomaitį realiau rinktinėje išvysti būtų, galbūt po dar kažkiek metų. Vargu, ar apskritai strategas norėtų bristi antrą kartą į tą pačią upę.

Kęstutis Kemzūra

O kodėl į rinktinės vyr. trenerio postą nesugrįžus K. Kemzūrai, kuris kaip ir G. Žibėnas buvo K. Maksvyčio asistentu, kaip tik šiuo metu yra be darbo, o be to, turi teigiamos patirties su Lietuvos rinktine, nes 2010 metais ją treniruodamas Pasaulio taurėje laimėjo bronzą.

54-erių specialistas, nuo 2004 m. dirbo treneriu klubiniame krepšinyje. Nors skambių titulų čia ir neiškovjo, treniravo tokias komandas kaip „Lietuvos rytas“, Maskvos srities „Chimki“, Pirėjo „Olympiakos“, Nymburko ČEZ.

K. Kemzūra realus kandidatas galėtų būti vien dėl to, jog dabar neturi klubo, o juk dabar tiek LKF tiek visi krepšinio sirgaliai supranta, kad „sedėti ant dviejų kėdžių vienu metu“ nėra gerai.