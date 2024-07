Oficialu: Kazys Maksvytis Lietuvos rinktinės nebetreniruos

„Prieš tris metus olimpiniam ciklui sudarytas susitarimas su vyr. treneriu baigėsi. Pasibaigus šiam etapui, Kazio Maksvyčio nuomone, rinktinei reikalingas naujas vyr. treneris ir šis klausimas bus sprendžiamas po LKF prezidento rinkimų. Susitikime su vyr. treneriu buvo išsamiai išdiskutuotos viso olimpinio ciklo ir, ypatingai paskutinio rinktinės pasirodymo, detalės bei rezultatų priežastys.

Detali rinktinės pasirodymo ataskaita bus pateikta Lietuvos krepšinio trenerių asociacijai, taip pat, atsižvelgiant į olimpinio ciklo rezultatus ir patirtį, bus pateiktos rekomendacijos krepšininkų ir trenerių rengimo efektyvinimui, – kalbėjo LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. – Šie trys metai buvo kupini emocijų, pergalių, deja, ir pralaimėjimų. Tai – kiekvieno trenerio gyvenimo dalis. Esame dėkingi Kaziui, kad jam vadovaujant rinktinė grįžo į pasaulio krepšinio elitą. Nors nacionalinei komandai ir nepavyko iškovoti didžiausių pergalių, tačiau visada buvome arti to.”

„Čia atėjau, turėdamas gerų tikslų, gražių minčių. Turėjau pagrindą – 92-ais metais gimusių čempionų, kuriuos tikėjausi aplipdyt su taip pat medalius nešančiais 94-ų kartos žaidėjais. Prisijungė kiti žaidėjai, Sabonis, Brazdeikis, Jokubaitis, jaunimas, visų turbūt nepaminėsiu. Buvo tikslų grąžint Lietuvos rinktinę į pergales, – sakė Kazys Maksvytis. – Prabėgo trys čempionatai, norėjosi geriau, bet rezultatą turim, kokį turim. Manau, kad rinktinei reikia pasikeitimo ir naujos energijos. Labai norėčiau padėkoti žaidėjams, kurie renkasi negailėdami savo vasarų. Lietuvos fanams, kurie nežiūri laiko ir savo atostogas leidžia su mumis. Visam trenerių personalui. Noriu palinkėt visiems sėkmės, na o Lietuvos krepšinis buvo, yra ir bus.”

REKLAMA

REKLAMA

Per trijų metų laikotarpį vadovaujant Kaziui Maksvyčiui oficialiose varžybose Lietuvos rinktinė iškovojo 20 pergalių ir patyrė 8 pralaimėjimus. 47-ių specialistas darbą su rinktine pradėjo nuo kovų atrankos į Pasaulio taurės turnyrą varžybose. Čia mūsiškiai per pirmas aštuonerias rungtynes iškovojo aštuonias pergales. Tiesa, atrankos varžybų ciklą Lietuvos rinktinė pabaigė vadovaujama Kęstučio Kemzūros, nes dėl FIBA ir Eurolygos tvarkaraščių konflikto nacionalinei komandai padėti negalėjo Kazys Maksvytis. Per paskutinias ketverias rungtynes lietuviai iškovojo dvi pergales.

REKLAMA

2022-ųjų metų Europos čempionatą Lietuva užbaigė su keturiais pralaimėjimais ir dviem pergalėmis. Kitų metų pasaulio čempionate iškovotos 6 pergalės ir patirti 2 pralaimėjimai.

Vadovavimą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei Kazys Maksvytis užbaigė pralaimėjimu 2025-ųjų metų Europos čempionato atrankos varžybose bei nesėkme Olimpinės atrankos turnyre.