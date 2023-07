Mirotičius ir „Barca“ – arti sutarties nutraukimo, numatyta ir kita stotelė

Kaip praneša basketinside.com, susitarimas tarp abiejų šalių yra arti ir būtų sudarytas 75 proc. likusios sutarties dalies pagrindu.

Kelią Barselonoje baigiančio N. Mirotičiaus kita stotele gali tapti Pirėjo „Olympiakos“. Pirėjo klubas stipriai spaudžia žaidėjo aplinką, o ypač po to, kai Eurolygos sezono MVP tapęs Saša Vezenkovas išvyko į NBA.

Nikola Mirotic and FC Barcelona are close to find an agreement for the end of contract (about 75%).

Olympiacos Piraeus is pushing to add him. Talks between 2 parts are very positive. 2 yrs/ 5.5 Mln € contract ready.#Basketball #Baloncesto #FCBarcelona #OlympiacosBC #Ολυμπιακός pic.twitter.com/w82w5GEPlg