Mirė pasaulio šuolių su kartimi čempionas – vyrui buvo 29-eri

Sh. Barberis 2016 m. sausio mėn. pagerino Kanados vyrų šuolio su kartimi rekordą. Jis pelnė aukso medalį 2015 m. Panamerikos žaidynėse Toronte, o vėliau tais pačiais metais laimėjo ir IAAF pasaulio čempionatą Pekine (Kinija).

World Athletics is deeply saddened to hear that Canadian pole vaulter Shawn Barber died on Wednesday at the age of 29.



Our thoughts go out to his friends and family in this difficult time.