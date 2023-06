Mirė garsiuose Europos klubuose žaidęs Rusijos krepšininkas

Žaidėjas pastaruoju metu save buvo atradęs 3x3 krepšinyje ir atstovavo „Ural“ krepšinio komandai, kai treniruotės metu pasijuto prastai.

Pasak pranešimų, krepšininkui buvo diagnozuotas meningitas. Krepšinis buvo panardintas į komą, iš kurios nepabudo.

Per savo karjerą krepšininkas yra rungtyniavęs Maskvos srities „Chimki“ ir Mursijos UCAM klubuose.

Nikolay Rogozhkin 🇷🇺 doesn't even need to jump 😱 #3x3WT pic.twitter.com/FtcrZF2jET