Minesotoje – skaudus Edwardso susidūrimas su Durantu

Juliusas Randle’as pelnė 25 taškus, o Anthony Edwardsas, nors praleido antrąjį kėlinį dėl traumos, sugrįžo ir baigė rungtynes su 20 taškų.

„Timberwolves“ šį sezoną laimėjo visas keturias tarpusavio rungtynes su „Suns“ ir dabar yra iškovoję septynias pergales iš eilės prieš šią komandą, įskaitant praėjusio sezono atkrintamąsias.

A. Edwardsas buvo priverstas pasitraukti iš rungtynių likus 2 min. 43 sek. iki pirmojo kėlinio pabaigos, kai bandydamas perimti perdavimą veidu trenkėsi į Kevino Duranto ranką. Žaidėjas krito ant parketo ir kurį laiką nepakilo, o vėliau buvo palydėtas į rūbinę. Į aikštę jis sugrįžo tik po ilgosios pertraukos ir sulaukė audringų ovacijų iš „Timberwolves“ sirgalių.

Anthony Edwards headed to the locker room after incidental contact to the face with Kevin Durant while they were both going after a long pass.

It's not common to see Anthony Edwards hiding his face like that, after being in so much pain.

