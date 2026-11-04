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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Mindaugas Tarasaitis pasaulio rankų lenkimo čempionate pelnė sidabrą

2026-11-04 18:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 18:13
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Lietuvos rankų lenkimo rinktinė pasaulio čempionate sulaukė dar vieno apdovanojimo. Suaugusiųjų varžybose kaire ranka 75 kg svorio kategorijoje sidabro medalį iškovojo Mindaugas Tarasaitis.

Mindaugas Tarasaitis (Lietuvos rankų lenkimo federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rankų lenkimo rinktinė pasaulio čempionate sulaukė dar vieno apdovanojimo. Suaugusiųjų varžybose kaire ranka 75 kg svorio kategorijoje sidabro medalį iškovojo Mindaugas Tarasaitis.

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Lapkričio 3–4 dienomis vykusiose kovose prie stalų stojo suaugusiųjų grupės sportininkai. Sėkmingiausiai iš lietuvių pasirodė M. Tarasaitis, kuris pasiekė finalą, tačiau lemiamoje dvikovoje turėjo pripažinti daugkartinio pasaulio čempiono iš Moldovos Danielio Procopciuco pranašumą.

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Daugiau nei 110 kg svorio kategorijoje varžęsis Saulius Abromaitis taip pat buvo arti apdovanojimo. Į Lietuvos rinktinę sugrįžęs sportininkas užėmė ketvirtąją vietą.

70 kg kategorijoje startavę Rima Razminienė ir Dovydas Razminas užėmė atitinkamai septintąją ir 11-ąją vietas. Tuo metu Kostas Valickis 80 kg svorio kategorijoje liko 15-as.

Lapkričio 5–6 dienomis sportininkai kovos dešine ranka.

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