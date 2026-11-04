Mindaugas Tarasaitis pasaulio rankų lenkimo čempionate pelnė sidabrą

Lapkričio 3–4 dienomis vykusiose kovose prie stalų stojo suaugusiųjų grupės sportininkai. Sėkmingiausiai iš lietuvių pasirodė M. Tarasaitis, kuris pasiekė finalą, tačiau lemiamoje dvikovoje turėjo pripažinti daugkartinio pasaulio čempiono iš Moldovos Danielio Procopciuco pranašumą.
Daugiau nei 110 kg svorio kategorijoje varžęsis Saulius Abromaitis taip pat buvo arti apdovanojimo. Į Lietuvos rinktinę sugrįžęs sportininkas užėmė ketvirtąją vietą.
70 kg kategorijoje startavę Rima Razminienė ir Dovydas Razminas užėmė atitinkamai septintąją ir 11-ąją vietas. Tuo metu Kostas Valickis 80 kg svorio kategorijoje liko 15-as.
Lapkričio 5–6 dienomis sportininkai kovos dešine ranka.
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