TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Millsas baigia karjerą ir pradeda naują etapą

2025-10-20 15:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 15:33

Buvęs ilgametis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas Patrickas Millsas baigė profesionalo karjerą.

P.Millsas pradeda naują karjeros etapą (Scanpix nuotr.)

0

37 metų 183 cm ūgio australas tapo Havajaus universiteto krepšinio komandos generaliniu direktoriumi.

Australas NBA 2009–2025 metais. 2 sezonus praleido Portlando „Trail Blazers“ gretose, 10 – San Antonijaus „Spurs“, 2 – Bruklino „Nets“, dar spėjo parungtyniauti ir Atlantos „Hawks“, Majamio „Heat“, Jutos „Jazz“ ir Los Andželo „Clippers“ ekipose.

NBA fiksavo 20 minučių, 8,7 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Gynėjas su Australijos rinktinė 2020 metų Tokijo olimpiadoje laimėjo bronzos medalį. 2014 metais su „Spurs“ tapo NBA čempionu.

