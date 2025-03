Milano ekipa paskelbė naujausią informaciją apie šiurpią traumą patyrusį žaidėją

27-erių vidurio puolėjas trečiajame kėlinyje patyrė galvos traumą ir iš karto buvo išvežtas į ligoninę tyrimams. Italų klubas pranešė, kad F.Gillespie visą naktį buvo laikomas stebėjimui, tačiau penktadienio rytą buvo išrašytas be jokių rimtų komplikacijų.

„Po trečiajame kėlinyje patirtos galvos traumos Freddie Gillespie buvo nuvežtas į ligoninę papildomiems tyrimams ir praleido naktį stebėjimui. Penktadienio rytą jis buvo išrašytas be rimtų komplikacijų, tačiau turės praleisti tam tikrą laiką ilsėdamasis, o jo būklę stebės klubo medicinos personalas“, – skelbiama „EA7 Emporio Armani“ pranešime.

Šį sezoną Eurolygoje jis vidutiniškai renka 3,4 taško ir 2,8 atkovoto kamuolio per 16 rungtynių, o starto penkete pradėjo aštuonias iš jų.

Eurolygos reguliariajam sezonui artėjant prie pabaigos, Milano ekipa su 15 pergalių ir 13 pralaimėjimų šiuo metu užima devintąją vietą.

Freddie Gillespie was stretchered off after a tough face-to-face collision with Devon Hall 😔💪



