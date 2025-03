Jasikevičiaus kariauna Milane triuškino varžovus, o vienam iš šeimininkų žaidėjų prireikė neštuvų

Turkijos ekipai tai buvo trečioji pergalė per paskutinius keturis mačus turnyre.

Svečiai atsiplėšė antrajame kėlinyje, kai 5 pelnyti taškai pirmą kartą leido įgyti dviženklį pranašumą (38:28).

Pirmąją mačo dalį pastarieji uždarė spurtu 7-0 ir dar labiau nutolo (53:37).

Po didžiosios pertraukos Milano klubas prarado du krepšininkus. Pirmiausia Nikola Mirotičius, verždamas arčiau krepšio, slystelėjo ir pasitempė šlaunies raumenį.

O vos po minutės galvomis susidūrė Devonas Hallas ir Freddie Gillespie. Pastarasis kurį laiką gulėjo ant parketo ir nejudėjo, o aikštelę paliko tik ant neštuvų bei buvo išgabentas į ligoninę.

Freddie Gillespie goes down while battling on defense and is forced to leave the arena due to injury.



A tough moment for Milano, losing his presence on the floor. Hoping for good news and a speedy recovery! 🙏💪 pic.twitter.com/cnfyLrIXXD