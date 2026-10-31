Milano derbyje „Milan“ įveikė „Inter“ ir nutraukė jų nepralaimėtų rungtynių seriją Italijos čempionate

„Inter“ su pirmuoju pralaimėjimu susitaikyti teko principingoje akistatoje – Milano derbyje. „Milan“ sugebėjo juos įveikti 3:1 ir nutraukti 9 nepralaimėtų rungtynių seriją.
„Milan“ tiesiog įspūdingai pradėjo šias rungtynes ir jau dešimtą minutę turėjo dviejų įvarčių pranašumą. Įvarčiais pasižymėjo Christianas Pulisičius ir Adrienas Rabiot.
Nors „Inter“ gynėjui buvo pavykę priartėti iki vieno įvarčio, po Alessandro Bastoni įvarčio, Diego Moreira prieš kėlinio pabaigą puikiu baudos smūgiu sugrąžino „Milan“ turėtą dviejų įvarčių pranašumą.
Po pertraukos „Inter“ turėjo iniciatyvą ir buvo arti puikios galimybės vėl sugrįžti į kovą, bet VAR sprendimu buvo atšauktas jiems skirtas baudinys. Iš žaidimo jie nepasižymėjo, tad turėjo pripažinti pirmąjį sezono pralaimėjimą.
Šiuo metu „Serie A“ rikiuotėje „Inter“ (25 taškai) dalijasi pirmąją vietą, o „Milan“ (21 taškas) žengia ketvirta.
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