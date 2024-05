Mike'ui Tysonui prireikė medikų pagalbos: jį pakeisti pasisiūlė legenda

„Mike‘as pasijautė prastai dėl opos paūmėjimo. Jį pykino, ėmė suktis galva, kai iki nusileidimo buvo likę apie 30 minučių. Mike‘as dėkoja visiems medikams, kurie juo pasirūpino“, – „TMZ Sports“ sakė M.Tysono atstovas.

#MikeTyson is recovering from an ulcer flare-up he suffered while flying cross-country -- and it was so bad, airline staff had to put out the call for any medical professionals on the plane to come forward.



More details 👉 https://t.co/MGHkEgW4AL pic.twitter.com/sukZRU2B1J