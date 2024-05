Po gimdymo formą atgavusi Osaka buvo arti sensacijos prieš Swiatek

Lažybininkai prieš mačą N.Osakos galimybes įveikti titulą ginančią lenkę vertino vos 7 proc., tad ji vos nešokiravo teniso pasaulio.

Pirmojo seto pradžioje abi tenisininkės iššvaistė po vieną „break pointą“. Trečiajame geime I.Swiatek „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją ir buvo priekyje iki aštuntojo geimo. Devintajame geime lenkė nepasinaudojo proga vėl išsiveržti į priekį, o dešimtajame geime N.Osaka nepajėgė vienu tašku laimėti seto. Pratęsimą I.Swiatek žaidė kaip iš natų, spurtavo 4:0 ir vėliau ramiai įtvirtino pranašumą.

Antrajame sete I.Swiatek neturėjo jokių vilčių – pralaimėjo net tris savo padavimų serijas ir nesusikūrė „break pointų“. Trečiojo seto pradžioje I.Swiatek fatališkai nesisekė – ji ne tik pralaimėjo savo padavimų seriją, bet ir nerealizavo net 8 „break pointų“, atsilikdama 0:3. Šeštajame geime japonė galėjo susikrauti triuškinantį pranašumą, bet irgi pralaimėjo „break pointą“.

