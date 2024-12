Mike`ui Tysonui gresia problemos: bokso legendai pateiktas 1,5 mln. eurų ieškinys

„Medier“ aiškina, kad dar sausį susitarė su M.Tysonu dėl reklamos kontrakto, tačiau bokso legenda neva neįvykdė sutarties sąlygų. Į teismą buvo paduotas ne tik M.Tysonas, bet ir jo kompanija „Tyrannic“.

Šių metų kovo mėnesį M.Tysonas nutraukė sutartį su „Medier“ ir tą pačią dieną pranešė apie kovą su Jake‘u Paulu. M.Tysono atstovai aiškino, kad „Medier“ patys sulaužė kontrakto sąlygas, todėl jis turėjo teisę nutraukti sutartį. „Medier“ su tuo nesutinka ir įrodinėja, kad dėl M.Tysono sprendimo prarado 1,46 mln. eurų.

„Tikroji priežastis, kodėl Tysonas ir „Tyrannic“ neteisėtai nutraukė sutartį buvo ta, kad ponas Tysonas susitarė dėl „Netflix“ remtos kovos su „influenceriu“ Jake‘u Paulu“, - sakė „Medier“ advokatas.

Teigiama, kad „Medier“ iš M.Tysono nori prisiteisti 1,5 mln. eurų.

