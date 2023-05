Miesto derbį laimėjusi „Barcelona“ tapo „La Liga“ pirmenybių čempionais

Xavi auklėtiniai lygos čempionais tapo po ketverių metų pertraukos.

Robertas Lewandowskis 11-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Barcelonos" ekipą į priekį 1:0.

Alejandro Balde 20-ąją minutę smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

R.Lewandowskis 40-ąją minutę antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino pranašumą 3:0.

Julesas Kounde 53-ąją minutę smūgiu galva pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 4:0.

Javi Puado 73-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir šiek tiek sušvelnino šių rungtynių rezultatą 1:4.

Sergi Darderis 86-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys atsitrenkė į vieną iš komandos draugų ir sukurti pavojaus nepavyko.

Joselu per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime ir dar labiau sušvelnino rezultatą 2:4.

Po mačo naujųjų šalies čempionų šventimas aikštėje neužsitęstę, kadangi principinių varžovų sirgaliai netrukus ėmė veržtis į aikštę ar mėtyti įvairius daiktus.

Barcelona's title celebrations were cut short as Espanyol fans launched objects and invaded the pitch pic.twitter.com/U3PcAwHvJF