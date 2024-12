Metimu paskutinę sekundę ASVEL pranoko Eurolygos vicečempionus

Svečių gynyba pirmoje mačo dalyje buvo nesunkiai išlukštenta ir didelis praleistas taškų skaičius neleido būti priekyje. Spurtas 7-0 aikštės šeimininkams padėjo įgyti dviženklį pranašumą (40:51).

Trečiajame kėlinyje Madrido klubas perėmė iniciatyvą. Varžovams leido pelnyti vos 8 taškus ir patys persvėrė rezultatą bei ėmė dominuoti (66:57).

Tiesa, ilgai tai nesitęsė. Lemiamo kėlinio pradžioje Vilerbano ekipa spurtavo net 10-0 ir išlygino rezultatą (69:69).

Paskutinę minutę ispanai vėl bandė bėgti, tačiau penki Theo Maledono taškai iš eilės vėl atstatė pusiausvyrą (78:78).

Paskutinę sekundę Madrido komandą pražudė tikslus Pariso Lee metimas – 80:78.

PARIS LEE BEATS THE FINAL BUZZER🚨



Last-second victory for @LDLCASVEL against Real Madrid👀#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/Rf30q7uzsU