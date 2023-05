Messi nutraukė tylą ir paaiškino, kodėl be klubo leidimo išvyko į Saudo Arabiją

ESPN anksčiau pranešė, kad PSG treneris Christophe‘as Galtieris sakė žaidėjams, jog jie galės turėti laisvą pirmadienį ir antradienį, jeigu sekmadienį įveiks „Lorient“. Visgi PSG prieš beveik savaitę 1:3 pralaimėjo „Lorient“, o L.Messi vis tiek išvyko į Saudo Arabiją, kur vykdė abasadoriaus pareigas.

Pasak ESPN žurnalisto Julieno Laurens, toks L.Messi sprendimas sukėlė įtampą komandos rūbinėje ir paliko kai kuriuos komandos draugus nepatenkintus.

„Maniau, kad po rungtynių, kaip visada, turėsime laisvą dieną. Buvau suorganizavęs šią kelionę ir negalėjau jos atšaukti, nes tą buvau padaręs jau anksčiau. Atsiprašau komandos draugų ir laukiu, ką klubas su manimi darys“, – socialiniuose tinkluose patalpintame vaizdo įraše sakė L.Messi.

