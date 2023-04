Bilietus į Čempionų lygos pusfinalį išplėšė „Real“ ir „Milan“ ekipos

Londone bilietą į Čempionų lygos pusfinalį išplėšė rezultatu 2:0 šeimininkus nugalėję Madrido „Real“ futbolininkai.

58-ąją minutę tiksliai komandos draugo perdavimą į vartus pasiuntė ir Madrido „Real“ į priekį išvedė Rodrygo.

80-ąją žaidimo minutę Rodrygo antrąjį kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino savo komandos pranašumą iki 2:0.

⚽️ Rodrygo again after great work by Valverde! • Chelsea 0-2 Real Madrid (80') Agg: 0-4 #UCL pic.twitter.com/iqzzI6ZDD7

Primename, jog pirmąsias tarpusavio rungtynes komandos sužaidė dar praėjusią savaitę Ispanijoje, kur pergale 2:0 džiaugėsi „Real“. Įvarčius tą kartą pelnė Karimas Benzema ir Marco Asensio.

Tuo tarpu susitikimas Neapolyje tarp „Napoli“ ir „Milan“ baigėsi lygiosiomis 1:1. Tačiau bendru rezultatu 2:1 pusfinalyje vietą iškovojo Milano futbolininkai. Milano ekipa į Čempionų lygos pusfinalį žengė pirmą kartą nuo 2007 metų.

43-ąją žaidimo minutę Olivieras Giroudas išnaudojo Rafaelio Leao perdavimą ir išvedė Milano ekipą į priekį 1:0.

Rafael Leao has come alive anytime he has faced Napoli this season.



He sets up Giroud for the opener.#JoySports pic.twitter.com/iQmLGuKjf5

