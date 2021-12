„Mercedes“ nepasiduoda – pateikė 2 protestus, nuomones išsakė ir kai kurie kiti pilotai

Iš karto lenktynių „Mercedes“ vadovas Toto Wolffas buvo įniršęs dėl kai kurių teisėjų sprendimo. „Mercedes“ nusprendė taip paprastai visko nepalikti ir po finišo pateikė 2 protestus.

„Mercedes“ įrodinėja, kad M.Verstappenas pažeidė reglamento 48.8 punktą. Jame rašoma, kad nė vienas pilotas, išskyrus kelias išimtis, negali lenkti bolidų saugos automobilio fazės metu. M.Verstappenas tuo metu neva buvo trumpam aplenkęs L.Hamiltoną.

„Mercedes“ taip pat užkliuvo keisti teisėjų sprendimai su ratu atsilikusiais lenktynininkais. Iš pradžių teisėjai skelbė, kad jiems ratas nebus grąžintas. Tokiu atveju M.Verstappeną nuo L.Hamiltono būtų skyrę net keletas bolidų ir olandas veikiausiai nebūtų pavijęs brito. Visgi, teisėjai netrukus pakeitė nuomonę, leido susigrąžinti pilotams prarastus ratus, o M.Verstappenas atsidūrė prie pat L.Hamiltono ir netrukus jį aplenkė. „Mercedes“ tikina, kad patys teisėjai pažeidė reglamento 48.12 punktą.

T.Wollfas po lenktynių atsisakė duoti komentarą žiniasklaidai, o teisėjų dabar laukia sunkus darbas.

